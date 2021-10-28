足球轉會︱曼聯為失去普巴作準備　與利物浦爭奪6000萬鎊英軍中場

曼聯0：5大敗予利物浦後，盛傳中場保羅普巴突然擱置與紅魔的續約談判。最新消息指，曼聯已作好「人財兩失」的準備，而且終於將收購目標放在一名頂級防守中場球員之上，有望撥亂反正。

他們看中的防中，正是今年在歐洲國家盃盡顯光芒的菲臘斯（Kalvin Phillips），不過此子不止身價高昂，同時亦被利物浦看中。



普巴在「雙紅會」後備上陣15分鐘便領紅被逐，備受外界批評。（Getty Images）

曼聯對普巴「舉白旗」

普巴在「雙紅會」一戰半場後備上陣，僅15分鐘後便因雙腳飛鏟對手拿比基達，紅牌被逐離場。賽後他在更衣室向隊友道歉，卻拒絕與領隊蘇斯克查說話，將帥不和的消息不脛而走。

這位法國中場球星為曼聯青訓產品，離隊後在祖雲達斯大放光芒，2016年曼聯以打破球會紀錄的8900萬英鎊將他帶回奧脫福。5年來，表現仍與身價和期望有一定距離，他的合約在2022年6月便屆滿，球會有意跟他續約，普巴對去留的態度卻相當反覆。最新消息指，曼聯已作好明年夏天免費放走他的準備，同時不會嘗試在1月冬季轉會窗時賣走他。

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曼聯盛傳有意爭購列斯聯中場菲臘斯。（Getty Images）

一個原因曼聯搶人機會遜紅軍

馬迪老退，普巴勢將離隊，費特和麥湯米尼的級數不夠，曼聯渴望簽入列斯聯中場菲臘斯。這位25歲球員在英超表演穩定，今夏歐國盃在英格蘭國家隊陣中更是八面玲瓏，成為各大豪門虎視眈眈的增兵對象。

他與列斯聯的合約2024年屆滿，球會有意加人工跟他續約。據悉菲臘斯無意離開母會，惟憂慮年事已高的主帥比爾沙將會離隊，阿根廷老帥一旦離開艾蘭路，相信球會將難以留住菲臘斯。消息指，曼聯已將防守中場視為明年夏天收購的優先順序，有意用6000萬英鎊買入菲臘斯，不過利物浦亦對此子有意，勢將在轉會市再來一場「雙紅會」大戰。

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利物浦在失去韋拿杜姆之後，一直正在物色中場合適替補人選，高普有意買入菲臘斯，豐富中場人手。

為生涯長遠發展和爭取獎盃的角度，菲臘斯很有可能加盟Big 6強隊，可是曼聯是列斯聯的死敵，而且他的家人全部住在列斯，因此他對加盟曼聯很有保留。有英國傳媒認為，兩害取其輕之下，曼聯和利物浦二選一的話，他很有可能選擇後者。

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