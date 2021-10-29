羽毛球．法國賽｜鄧俊文謝影雪挫二號種子入4強　明爭決賽資格

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在法國羽毛球公開賽8強，對二號種子、世界排名第5的印尼組合佐敦／奧達維雅迪（Praveen Jordan／Melati Daeva Oktavianti），直落兩局擊敗對手，勇闖4強。



從對賽往績而言，鄧俊文和謝影雪面對這對印尼組合曾錄2勝1負，雖然佔優，但今仗打得絕不輕鬆，「鄧謝」早段曾落後至3：8，但把握對手犯錯之下追平成10：10。中段休息過後，雙方繼續緊咬對手，互不讓對方領先超過兩分，謝影雪多次展現精準的殺球及穩健防守，港隊終把握住關鍵分，以21：19先取一局。

今仗相對16強對丹麥組合一戰，節奏明顯快得多，逼得雙方出現不少犯錯，尤其印尼組合的佐敦因而失分不少，「鄧謝配」相當穩紮穩打，一度領先至15：9。面對越戰越勇的港隊，印尼組合至此兵敗如山倒，以21：10再取一局，周六（30日）將出戰4強，力爭打入冠軍戰。

「鄧謝配」的4強對手，將是泰國組合Supak Jomkoh／Supissara Paewsampran對丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Boje的勝方，兩對組合都並非種子隊伍。今晚稍後，李卓耀亦會在男單8強惡鬥日本球手常山幹太。