羽毛球．法國賽｜鄧俊文謝影雪負丹麥組合　4強止步下周繼續爭冠

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪力爭2021年首個錦標，卻棋差一著，今天於法國公開賽4強以局數0：2不敵丹麥的Mathias Christiansen/Alexandra Boje，無緣決賽。



港隊在奧運後一連兩站的公開賽皆有精彩表現，「鄧謝配」上周在丹麥公開賽躋身8強，今周轉戰法國，日前以局數2：0淘汰世界排名第2的印尼組合佐敦/奧達維雅迪（Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti），勇闖4強。

今天上演的準決賽，鄧俊文/謝影雪遇上世界排名16的丹麥組合Mathias Christiansen/Alexandra Boje，第一局打了14分鐘，就以11：21大敗，其中鄧/謝戰至10：12時，被對手打出一波6：0的攻勢，成為先失首局的關鍵。第二局，鄧/謝力爭失復失地，開局初段已經領先，但被追平14：14後，對手一下子拉開比分，最終港隊輸17：21，以局數0：2落敗，4強止步。

另一場4強，在東京奧運銅牌戰擊敗鄧/謝的日本組合渡辺勇大/東野有紗，以21：18及22：20擊敗1號種子、泰國的Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai，將與丹麥選手爭冠。

鄧俊文（左）/謝影雪（右）於法國賽4強止步。（Getty Images）

單打方面，男單決賽是中華台北周天成對日本的常山幹太，後者與「一哥」桃田賢斗合演4強，首局以24：26落敗，第二局以21：11扳平後，桃田宣布退賽，令常山幹太殺入決賽。女單則是日本內訌戰，由高橋沙也加火併同胞山口茜。

法國公開賽港隊戰績：

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