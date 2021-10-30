英超｜阿仙奴作客淨勝李斯特城　18分鐘轟兩球　蘭斯達爾做英雄

英超第10輪聯賽，由李斯特城主場鬥阿仙奴打頭陣。阿仙奴開賽不足20分鐘，由加比爾馬加希斯及伊美路維各建一功，早已兩球領先主隊。兵工廠得以保住優勢，亦要歸功於門將蘭斯達爾，今仗接連撲救，助阿仙奴力保清白之身，作客兩球淨勝對手。



周中聯賽盃齊齊晉級的李斯特城與阿仙奴，在周末的聯賽碰頭，客軍阿仙奴與上周擊敗阿士東維拉的聯賽，排出相同陣容，奧巴美揚與拿卡錫迪擔任雙箭頭，伊美路維及布卡約沙卡從後支援。主場出擊的李斯特城方面，前線同樣由「9+14」組合攻堅，華迪夥拍伊恩拿祖同時上陣。

兵工廠今仗有個好開始，沙卡右路開出角球，中堅加比爾馬加希斯接應跳高一頂建功，5分鐘先開紀錄。李斯特城防線今仗十分忙碌，隊長卡斯柏舒米高左飛右撲，可惜再被對手射破，沙卡再度在右路策動攻勢，地波傳中引起禁區內一輪混戰，並由伊美路維12碼點附近撞射破網，18分鐘擴大領先紀錄至兩球。

伊美路維撞射建功，連續兩仗有進賬。（路透社）

戰至末段，李斯特城禁區外一次罰球機會，占士麥迪遜直射攻門彎過人牆，蘭斯達爾左手撲出再中楣，伊雲斯衝前補射再中柱，蘭斯達爾奮不顧身撲救，皮球在白界線前溜過，阿仙奴大難不死，兩球領先返回更衣室。

蘭斯達爾這個神救，獲得同行認可，此人更是門將界的權威。卡斯柏舒米高的父親﹑曼聯名宿大舒米高（Peter Schmeichel）透過社交網站直言是「近年最佳撲救」，別具意義。

落後兩球的李斯特城，換邊隨即「撳掣」，換入陸卡文及哈維班尼斯增強攻力，李城及後三番四次的攻門，可惜同樣敵不過有出現表現的蘭斯達爾。阿仙奴及後同樣還以顏色，取回不少攻勢，卡斯柏舒米高接連交出精彩撲救。兩軍餘下時間未能攻破對方大門，結果阿仙奴力保勝局，兩球淨勝李斯特城。

阿仙奴全取3分，兩個月聯賽未嘗一敗，以17分暫時升上第5位，亦是暫時今季最高排名；李城則以14分跌至第10位。

蘭斯達爾換邊後繼續神勇，化解李斯特城多次攻門。（路透社）

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