港超聯︱香港U23慘負守門員落淚　球證羅碧芝鳴笛球員有誤會

由足總副會長霍啟山贊助的港超聯新球隊香港U23，周六（30日）迎來聯賽首戰，卻在被逼派出「殘陣」下慘敗傑志0：6，17歲守門員龐焯熙賽後流下男兒淚。



本已倉促成軍、人腳不整的香港U23，陣中再有5名球員入選香港代表隊赴日本出戰U23亞洲盃外圍賽，謝家榮、張俊軒、黃智康、袁世傑、畢頓跟主教練張健峰返港後正在隔離，只能以「殘陣」應戰，並改由助教朱兆基領軍。

今季頭幾場賽事自發為香港U23打氣的球迷，今場獲邀到VIP席觀賽。（袁志浩攝）

球證羅碧芝鳴笛球員有誤會

爭取兩連勝的傑志亦有陳晉一及潘沛軒等缺陣，但未受太大影響，開賽僅1分半鐘即打開紀錄，巴爾拿左路落底扣過守衛後窄角度硬抽入網成1：0。「藍鳥」今場踢得輕鬆，戰至9分鐘有陳肇鈞從後場帶到對方禁區邊，跟安永佳撞牆後射入，加上丹恩奴域3分鐘後頭槌破門，拋開至3：0。

陳肇鈞加盟後首度為傑志踢正選，即有進賬。（袁志浩攝）

完半場前香港U23前場犯規，傑志快開罰球之際，球證羅碧芝鳴笛兩下示意。香港U23球員以為對手需重開罰球，「企定定睇波」，但原來球證容許攻勢繼續。結果安永佳把握機會推過守門員射入空門，香港U23球員投訴不果，比分改寫成4：0。

香港U23球員向球證羅碧芝投訴，但最終傑志入球有效。（袁志浩攝）

丹恩奴域戴帽 傑志大勝6球

香港U23兩名常規正選中堅黃浩然跟陳靜謙屬「超齡球員」，但今場把球送往前線時多次斷纜，被對方搶截後再打反擊。即使香港U23下半場換入港足中場黃威，今季首度披甲的17歲守門員龐焯熙也化解至少兩記單刀及險球，惟傑志仍憑丹恩奴域於76及86分鐘連入兩球，以6：0大勝而回。

龐焯熙今場至少兩次救出丹恩奴域的單刀。（袁志浩攝）

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香港U23守門員落淚 朱兆基勸球員面對現實

雖然香港U23以「栽培」球員為重點，但港超是職業比賽，球員仍要面對現實。朱兆基坦言球隊跟對手有很大差距，需學習的事很多；而5名主力下場依然缺陣，他也無能為力，「任由他們繼續隔離吧，我跟球員說，職業足球就是要搶位，機會到了自己手中，就要證明你值得成為正選11人。」

今場取代謝家榮把關的龐焯熙正正做到這點，他表現亮眼，令球隊不致再多失。但龐焯熙比賽中途已不斷用球衣拭淚，賽後受訪也一度哽咽，他邊喊邊道：「練習是自覺狀態不足、信心一般，上半場有點緊張；失了兩球後放開踢，下半場表現較好，但未滿意。始終守龍門，愈失得多愈不滿意，有點影響情緒 ，這或是我其中一個缺點，有了這經驗，之後不會怯，可以冷靜一點。」

龐焯熙6度失守，賽後難忍情緒，流下男兒淚。（袁志浩攝）

朱兆基也表示，球員有情緒是好事，「輸6球都幾瘀，但希望可警惕到他們，未來仍有很多機會。」另外，對於完半場前的爭議性判決，他認為球證是比賽一部份，「不必理會，只能希望下次不會再發生，我們也有幾球沒有輸12碼，也可說是『平衡』吧。」