曼聯防線由5球崩潰變零封熱刺　「特權人士」減少最重要｜01球評

曼聯在英超周六尾場作客以3：0大勝熱刺，及時止血。C朗拿度及卡雲尼這對70歲前鋒組合的表現固然抵讚，但曼聯後防由上場崩潰輸5球，到今仗凍結哈利卡尼、孫興慜，究竟領隊蘇斯克查作出了什麼改變？



在這場帥位保衛戰中，蘇斯克查採取較保守的排陣，排出3-5-2陣式，以三中堅應戰熱刺，華拉尼居中，哈利馬古尼及域陀連迪路夫分列左右。勞基梳爾擔任左閘，雲比沙卡則是右閘，費特洛迪古斯拍麥湯米尼打雙防中，般奴費南迪斯為攻中，C朗拿度及卡雲尼以雙箭頭攻堅。

華拉尼傷癒復出，蘇斯克查今場改踢三中堅。（路透社）

曼聯今場防守改善，除了因為華拉尼復出，提供經驗與級數外，整體的踢法及陣式都有很大的改變。

上仗對利物浦的上半場，曼聯踢4-2-3-1陣式，邊路防守空虛，雲比沙卡及梳爾經常要以一敵二，面對對方翼鋒加上閘位的進襲，有時更要移入中路補位，導致邊路無人防守。那場比賽有個常見畫面，當利物浦從左路進襲時，曼聯防線自然向右移，雲比沙卡上前緊逼，連迪路夫移至右路，馬古尼的位置也偏右去，梳爾就要移入中路補位，所以負責利物浦另一邊進攻的穆罕默德沙拿很活躍，無人看管，完成帽子戲法。

中路有華拉尼，哈利馬古尼可以更放膽到左路協助梳爾。（路透社）

曼聯在今場對熱刺最大的改變是，梳爾及雲比沙卡不再孤軍作戰。首先，後防多了一位中堅華拉尼，轉為三中堅陣式。當曼聯防線要向左或右移時，中路仍有足夠人手，另一邊的閘位球員不用內收太深，仍可看管住熱刺另一邊的翼鋒，不會重演上場那樣放生沙拿的畫面。

更重要的是中場對兩閘的支援。

上場對利物浦的兩位翼鋒拉舒福特及格連活特甚少回防，加上踢到最前的C朗，前場竟然有3位不用積極回防的「特權人士」，導致曼聯守將疲於奔命，在上半場防守崩潰。

般奴及卡雲尼今場除了進攻有貢獻外，兩人在防守時會趕到左右兩路，確保邊路不失。（路透社）

今仗對熱刺，曼聯踢3-5-2陣式，好像邊路缺人，但當曼聯失去控球要防守時，其實就會變成5-4-1陣式，C朗繼續有「特權」，不用回防，留在前場等待反擊機會。向來跑動積極的卡雲尼會到左路，協助梳爾防守；而在右路，則由般奴費南迪斯負責，去到邊路，配合雲比沙卡防守。

這是般奴的熱點圖，見到他經常在右路活動，活動範圍由前場到後場都有。（網上截圖）

卡雲尼今場有解圍及搶截各1次，而般奴有1次搶截、1次截斷對方傳球以及4次解圍。

比起上場對利物浦的慘敗，曼聯今場防守大有改善，全因不回防的「特權人士」減少，由上場的3位變成今場的1位，而且曼聯刻意加強對兩閘的保護及支援。