英超｜曼聯作客三球擊敗熱刺　中止聯賽四場不勝頹勢

英超第10週賽事，近況欠佳的「紅魔鬼」曼聯作客熱刺，在將士用命的情況下大打爭氣波，並靠基斯坦奴朗拿度及卡雲尼兩名老將建功，加上後備落場的拉舒福特錦上添花，最終以三比零大炒熱刺。



+ 1

曼聯在過去四場聯賽不勝，取得一和三負，當中包括對上一場主場慘吞死敵利物浦五蛋，令領隊蘇斯克查面臨下台壓力。「紅魔鬼」今場受到法國中場保羅普巴停賽影響，不過同鄉華拉尼復出，與隊長哈利麥古尼及連迪路夫組成三中堅陣容，左右兩閘勞基梳爾及雲比沙卡推前至翼衛位置；而烏拉圭前鋒卡雲尼則與基斯坦奴朗拿度合作攻堅。

至於主隊熱刺近況同樣一般，上場聯賽作客不敵韋斯咸，但在週中的聯賽盃則擊敗般尼，晉身最後八強，將再度與韋斯咸交手。

兩隊在上半場形勢接近，戰至23分鐘，熱刺在禁區外搏到罰球雖未命中目標，孫興民之後的近射高出。曼聯隨即反擊，卡雲尼接應般奴費南迪斯傳中，但他的頭鎚攻門頂出界。

熱刺本來是打開紀錄的一隊，基斯甸羅美路在26分鐘接應角球近距離撞入，但旁證指他越位在先，但為過去合共失9球的曼聯後防響起警號。

費特在32分鐘的遠射被門將洛里斯救出，孫興民其後接應長傳單刀，起腳被雲比沙卡擋出，但前者被判越位在先。

38分鐘，曼聯在前場多次發動攻勢，C朗接應般奴費南迪斯的助攻，在窄角度射破洛里斯十指關，為曼聯打開紀錄。落後的熱刺嘗試反撲，但攻勢始終都無功而還，半場落後一比零，而不少主隊球隊都報以噓聲。

熱刺在下半場一開始取得上風，46分鐘，盧卡斯莫拉把握迪基亞解圍失準，搶到皮球後橫傳給孫興民，後者的攻門沒法為球隊扳平。C朗在一分鐘之後接應麥湯米尼長傳大腳抽入，但旁證及VAR都證實他越位在先，入球無效。

主隊的努力不但沒取得回報，更在63分鐘因為中場奧利華史基普犯錯，曼聯策動反擊，C朗放直線給卡雲尼，這名烏拉圭射手不負所托，攻入今季首個聯賽入球。

曼聯的優勢擴大至兩球後，陸續收起前場鐵三角C朗、卡雲奴和「般費」，由拉舒福特、馬迪及連格入替。結果他們同樣表現活躍，馬迪在臨完場前5分鐘交出直線，拉舒福特輕鬆將比數改寫成三比零。

曼聯最終以三球擊敗對手，以17分升上聯賽榜第五位，亦是他們近廿多場賽事以來，後防首次獲清白之身。而全場攻門零中目標的熱刺則以15分排第8，領隊紐奴（Nuno Espírito Santo）的壓力百上加斤。英超第10輪直播賽程