羽毛球．法國站｜鄧謝配4強止步　謝影雪IG發文解釋失準原因

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪周日凌晨出戰法國公開賽4強，面對非種子的丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Boje，意外地直落兩局落敗，無緣決賽。

謝影雪賽後發文感謝球迷支持，並揭露身體狀況。



「鄧謝配」在法國賽4強面對未曾交過手的丹麥組合，以其7號種子身份及近兩站發揮，理應秤先，惟最終兩局都以較大分差的11：21、15：21落敗，比賽期間亦顯然不在平日水準。

鄧俊文和謝影雪意外地在4強落敗。（BWF）

謝影雪賽後在Instagram感謝球迷的支持及關心：「你哋嘅打氣全部收到了，但係好抱歉我哋今日真係打唔出水準，贏唔到呢場波。」她同時亦解釋表現不佳的原因，揭露了身體狀況：「今站由打完第一場之後膝蓋又開始痛，冇治療師跟所以呢幾日都係靠食止痛藥去捱。力已盡。」

謝影雪在IG分享自己膝蓋的狀況，除不少「雪粉」留言支持，國際羽聯官方也留下一句「加油加油」。（instagram）

「鄧謝」與隊友，包括伍家朗、李卓耀、張德正及吳詠瑢，下周會再戰德國的HYLO公開賽，賽事周二（11月2日）便展開，意味鄧俊文及謝影雪只得3天時間休息，阿雪坦言：「聽日就會出發去德國，準備下站嘅比賽，希望嚟緊呢幾日可以盡量養翻（返）好少少個膝頭。」她最後配以姜濤《蒙着嘴說愛你》的歌詞「全憑愛令我堅持」，似乎是感謝球迷的打氣及祝福。

德國組合Mark Lamsfuss／Isabel Lohau是「鄧謝配」在德國HYLO公開賽首圈的對手。（BWF）

「鄧謝配」在德國HYLO公開賽再次以7號種子身份出戰，首圈對手是德國組合Mark Lamsfuss／Isabel Lohau；同線尚有隊友張德正／吳詠瑢，若兩對香港組合都晉級16強，將會正面交鋒。

港羽德國HYLO公開賽首圈對手

男單：

伍家朗（3號種子） 對 Brice Leverdez（法國）

李卓耀（7號種子） 對 劉國倫（馬來西亞）

混雙：

鄧俊文／謝影雪（7號種子） 對 Mark Lamsfuss／Isabel Lohau（德國）

張德正／吳詠瑢 對 Adnan Maulana／Ｍychelle Crhystine Bandaso（印尼）

比賽日期：11月2至7日



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