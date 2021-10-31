西甲︱巴塞辭退高文後續失分　阿古路再正選上陣疑心臟問題送院

巴塞隆拿上輪西甲輸波後辭退教練朗奴高文，暫時由B隊主帥沙治（Sergi Barjuan）領軍。今季加盟的阿古路首度正選上陣，卻以全世界最不願看到的方式離場。

易帥後魯營第一擊，對手只是下游的艾拉維斯，巴塞只能踢成1：1，仍未見起色。



比起球賽，有時某些事情更加重要。

今季一心與老友美斯並肩作戰，最終卻「被騙」的阿根廷射手阿古路，季初持續受傷患困難，他繼上仗作客不敵華歷簡奴後再次為巴塞隆拿正選上陣。無論他和球隊均以為，最壞時間已經過去，偏偏低處未算低。

阿古路身體不適連環圖。（Twitter）

上半場戰至40分鐘，阿古路突然按着胸口，他狀甚辛苦，對手艾拉維斯球員立即上前問候。他好像愈來愈不舒服，辛苦到彎低腰，最終因呼吸困難倒在地上。

球證立即揚手向場邊示意，巴塞軍醫立場入場為他治理，雙方球員憂心忡忡，幸好經過一段時間後，阿古路可以自行站起來步離球場。他未能繼續比賽，由古天奴後備入替。

阿古路疑心臟病發連環圖：

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阿古路隨即進入更衣室，接受醫護人員進一步檢查，之後再被送到當地醫院診治和進行測試，了解真正病因。 賽後巴塞發表聲明，指出「阿古路胸口感到不適，被送到醫院進行心臟疾病測試。」

下半場初段，迪比在49分鐘為巴塞隆拿先開紀錄，惟3分鐘後艾拉維斯便扳成平手，之後雙方未無入球，1：1和局收場。巴塞在11輪西甲聯賽過後，以16分暫列第9，與榜首的皇家馬德里和次席的西維爾相差8分。

巴塞在辭退朗奴高文後，繼任人選首推傳奇舊將沙維。ESPN消息指，巴塞與沙維的談判已達一定階段，可是雙方仍未能落實協議。看守教練沙治將至少繼續在周二對基輔戴拿模的歐聯生死戰領軍。

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