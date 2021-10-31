J League｜香川真司由天之驕子到光芒漸退　櫻花8號球衣虛位以待

日本中場香川真司被稱為征服歐洲的「大空翼」，2010年由大阪櫻花加盟德甲多蒙特後大放異彩，兩年後轉投英超豪門曼聯，並先後在土超、西乙及希臘超聯球隊PAOK落班。曾經的亞洲第一人，卻在去年成為自由球員無人問津，直到今年初加盟PAOK自揭幕戰後未再獲派上陣。

日媒盛傳母會大阪櫻花不惜支付違約金力爭香川回巢，「大空翼」的故事，會是結束還是延續？



「我沒想到32歲的羅拔利雲度夫斯基能成為全世界最好的中鋒，更沒有想過31歲的香川真司會無人問津。」波蘭媒體《SPORT》的編輯曾這樣寫道。

手握德甲、英超、德國盃冠軍，曾在多蒙特率領隊友以5：2大勝拜仁慕尼黑、榮獲德甲MVP、在英超上演帽子戲法的香川真司，似乎隕落得還是太快了。他在受訪時甚至曾說過：「老實說，之前我確實沒有想過到任何國家踢第二級别的聯賽。」

香川真司在2010年首度旅歐，效力多蒙特首季已大放異彩，受到歐洲球壇注目。（Getty Images）

32歲的香川真司與PAOK將在明年5月約滿，據《日刊Sport》報道指出，大阪櫻花願意支付違約金收購該櫻花傳奇。有「櫻花先生」之稱的8號球衣亦正懸空，虛位以待。

香川在2019年轉投西乙球隊薩拉戈薩，然而球隊在升級附加賽決賽落敗未能升上西甲，香川無法一圓西甲夢想，在20-21賽季更因非歐盟球員而未被球隊註冊，最終在10月與球隊解約；早在去年PAOK簽下自由身的香川前，櫻花曾聯絡香川「回家」，然而本人卻仍憧憬留在歐洲發展，拒絕邀請並與PAOK簽下一年半合約。

上月，香川在揭幕戰的正選表現未如理想，在60分鐘射失後便在61分鐘被換出，賽後亦被當地傳媒批評，其後8場賽事香川未有再獲派上場，據當地傳媒稱，香川因腳傷而未能上陣。

據悉，PAOK雖然與香川在明年夏天滿約，惟該日本星將並不在新主帥Razvan Lucescu的構想圖內，球會有意在冬季轉會窗確保有下任球會收購，然而暫時未有歐洲球會對香川感興趣。

香川真司在效力曼聯兩年間，僅取得6個入球。（Getty Images）

曾經的天之驕子，現況令人唏噓。那些年在J2憑高超的技術獲得「大空翼」（注：日本著名足球漫畫《足球小將》主角名字）稱號，為大阪櫻花在J2聯賽出場114次，射入48球。在多蒙特伊杜納信號公園球場呼風喚雨前，他助櫻花升上J1，11場賽事取得7入球。19歲，香川在對阿聯酋一役攻入國家隊處子入球，成為日本隊史第3年輕的入球者。

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香川真司在多蒙特與曼聯時代達職業生涯高峰。（Getty Images）

英超上演帽子戲法 亞洲第一人

其後在德甲更達到生涯高峰，他在首個德甲賽季上陣18場射入8球，入選賽季最佳陣容；第二個賽季，香川在30場聯賽取得11次助攻、13入球，是球隊贏得聯賽兩連冠的頭號功臣。

雖然其後效力曼聯的兩年期間，未能融入曼聯體系，惟他仍然令球迷留下深刻印象；代表作可說是2013年曼聯主場對諾域治轟入3球一役，是首位在英超中上演帽子戲法的亞洲球員，當時香川風頭簡直蓋過所有星級隊友。其後他重返多蒙特，並先後效力土超比錫達斯、西乙薩拉戈薩，因傷患而表現大不如前。

香川真司在國家隊主力位置亦受動搖。（Getty Images）

大阪櫻花在一年前被拒後，至今仍視來年踏入33歲的香川為重要戰力。同期的國腳級中場乾貴士在今夏已回歸，香川能與前者合力帶領小將爭標，而櫻花主帥小菊昭雄在8月時就任，香川高中時在他提㩦下加入櫻花，有知遇之恩，有傳香川認真考慮重返母會，這將會是香川自轉投多蒙特後，11年半以來首次重投日本球會。

香川版「大空翼」的故事，會是結束還是延續？

有傳香川認真考慮重返母會大阪櫻花，旅外11年後首度重返J League。（Getty Images）

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