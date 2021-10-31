羽毛球｜前世青冠軍曾陷信心危機　減磅10公斤後雙殺桃田賢斗

世界排名第35的韓國好手許侊熙，周六（30日）在法國羽毛球公開賽4強不敵中華台北「一哥」周天成，無緣獎牌。

雖然出局，但許侊熙近期表現仍受矚目，他坦言在東京奧運前曾經歷很長一段時間的沉寂，更一度想放棄羽毛球。



26歲的許侊熙繼東京奧運分組賽擊敗日本球王桃田賢斗，令獲看好奪金的桃田意外出局後，兩人在今月初的湯優盃8強再度碰頭，最終許侊熙以直落兩局擊敗對手，取得對戰兩連勝，許侊熙當時高興地表示：「第一場勝利可能會說只是運氣，這讓我證明自己與桃田賢斗是同水平的選手。」

許侊熙在東京奧運擊敗分組賽擊敗日本球王桃田賢斗，打出代表作。（Getty Images）

自東京奧運擊敗桃田以來，許侊熙一直發揮穩定，不但率領韓國男團勇闖蘇迪曼盃4強，湯優盃男團即使於8強止步，仍再力壓日本「一哥」桃田，許侊熙坦言自東京奧運後，「能夠抗衡優秀的球員，自己的信心也有所提升。」

桃田賢斗在東京奧運前與許侊熙3度交手均取勝，現錄兩連敗。（Getty Images）

雖說是韓國「一哥」，惟許侊熙在東京奧運前幾乎沒有代表作。他雖在2012及2013年先後取得世青賽銅牌和金牌，但往後成績並不亮眼，「在我贏得世青後，我的表現一直下滑，身體無法跟隨我的想法，我曾經想放棄，覺得不能再打下去了。」他續說：「自奧運會之後，每場比賽我的感覺都有所不同，在心理上，我對每場比賽都感到新鮮。」

許侊熙在世青後曾低沉很長一段日子。（Getty Images）

「東京奧運就像重生」

許侊熙為了備戰東京奧運而減磅10公斤，「奧運對我來說就像重生，在奧運前我減掉10公斤，身體狀況和精神都感覺好多了，我覺得自己需要在比賽中更加放鬆，當我輸球時，我會難過並思考很長時間，而同樣的事也發生在贏球上，我陷入比賽情緒太久，所以我只需要專注當下就好了。」

法國公開賽男單4強除了周天成擊敗許侊熙外，另一場男單4強戰，桃田賢斗面對世界排名第13的隊友常山幹太，二人激戰兩局以1：1平手時，被逼入決勝局的桃田宣布棄賽，把決賽席位讓予常山，賽後該日本球王在IG發文向支持者道歉，表示棄賽是因為腰部受傷。

許侊熙坦言兩度擊敗桃田，證明自己正在朝更高水平前進。（Getty Images）

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