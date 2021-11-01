足球熱話｜掘金唔簡單　J洛迪古斯疑遭針對　投訴過激變紅牌阿姑

在愛華頓苦無上陣機會，最終轉投中東「掘金」的哈美斯洛迪古斯，早前已為卡塔爾的艾雷恩取得首個入球。

不過，「掘金」也是有血有汗，J洛迪古斯在過去周末的聯賽被攔腰撞到飛起，球證只是吹罰，「占士」一怒之下向球證投訴，卻慘成「紅牌阿姑」。



哥倫比亞球星哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）被愛華頓主帥賓尼迪斯冷待，成為冷板凳常客，結果「占士」出走英超，選擇加盟卡塔爾的艾雷恩（Al Rayyan），年僅30歲踏上「掘金」之路。

年僅30歲的哈美斯洛迪古斯毅然轉戰卡塔爾。（Twitter截圖）

洛迪古斯轉戰中東後，早前已取得聯賽首個入球，以為新旅程順風順水，原來這個只是假象。艾雷恩今輪聯賽作客艾阿拉比（Al-Arabi），洛迪古斯同樣正選上陣，可惜球隊最終以1：2飲恨。

洛迪古斯到中東搵食，卻沒有想像般簡單。（路透社）

占士的質素必定是對手的心腹大患，對方當然好好招呼這名哥倫比亞球星。洛迪古斯補時階段與對手一次「五五波」爭持，他早一步希望避過對手，對方守衛竟然攔腰撞向占士，這個攔截「勢兇夾狼」，洛迪古斯立即倒地，隨即惹來艾雷恩球員的不滿，並引起雙方球員爭執。

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縱然這個犯規如此兇狠，但球證未有出示任何警告，只是一個普通吹罰，洛迪古斯向球證投訴，反而因為他投訴過激領黃。占士難以服氣，即使隊友阻撓下繼續指罵球證，最終球證忍無可忍，向他出示第二面黃牌被逐。洛迪古斯難免有被針對的感覺，臨離場前向球證拍掌，諷刺他的判決，並除去球衣離開球場。

洛迪古斯怒不可遏，不斷對球證指罵，最終變成「紅牌阿姑」。（影片截圖）

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