【澳職方程式】歐聯得主史杜歷治登陸珀斯　鳳凰與功臣故劍重逢

21-22年澳洲職業聯賽將於 11 月19日展開，各隊陣容大有變動。一齊做功課，準備開季。



上季最後階段爭入季後賽失敗，西澳球隊珀斯光輝今季「先聲奪人」，引入澳職聯近年最高級數戰將——英格蘭前國腳史杜歷治。這位曾效力車路士及利物浦、擁有英超及歐聯冠軍的32歲前鋒，去年3月與土超球會特拉布宗解約，即因違反賭博規例而被停賽。一年半過去以自由身空降西澳，將會夥拍去季神射手榜第3位鋒將科拿路利攻堅。

此外，近年在韓職及泰超搵食的澳洲中場班頓奧尼爾回歸，有助中場防務，兩名新兵是球隊爭取重返季後賽的重要棋子。

史杜歷治謀求延續足球生涯，成為澳職聯近年最矚目球星。（Getty Images）

受防疫政策影響，來自新西蘭的威靈頓鳳凰，去季大半時間在澳洲借用主場。今季應有更多賽事，可以享受真正的主場之利。球隊去季最後11輪聯賽取得6勝5和不敗，僅以1分之差錯失出線季後賽。達域拿（Ulises Dávila）及希密特（Tomer Hemed）分別轉投FC麥克阿瑟及西悉尼流浪者，密切留意曾在英超取得入球的加利賀柏（Gary Hooper）。他前季為鳳凰射入8球，協助球隊取得常規賽季軍，創出最佳成績。

加利賀柏轉戰印度超聯一個球季後，回歸鳳凰。（Getty Images）

兩支悉尼或墨爾本以外的季後賽分子，都有主力前鋒離隊。阿德萊德聯去季季後賽準決賽，射入7球的主力前鋒杜米祖歷轉會FC麥克阿瑟。去年離隊轉戰英乙奧咸的年輕前鋒佐治布力活回歸，補充攻力。

祖歷曾助西悉尼流浪者奪得亞冠，阿聯需尋找新的入球泉源。（Getty Images）

同樣打入季後賽的布里斯班獅吼，前、後方多名主力離隊，季前密密增兵。米路斯歷（Nikola Mileusnic）及利斯卡奴（Juan Lescano）分別來自丹麥超聯及俄羅斯聯賽，補充去季兩大入球來源檀崎龍孔及雲素賀爾斯的空缺。

米路斯歷（左）已於熱身賽上陣。（Getty Images）