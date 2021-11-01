行山要睇車！多條熱門路線出入口高危　周日有山友行完龍脊被撞死

昨日（10月31日）下午有行山客發生致命意外，一名51歲女子懷疑行完龍脊之後，在土地灣過馬路搭巴士時被車撞倒，行山杖也被撞至彎曲；她被送院急救，可惜不治。
很多香港熱門行山路線的起點或終點，都位於繁忙的郊區馬路邊，例如新娘潭。那些郊區馬路多彎又多斜路，有時車速還很快，有的更沒有行人過路設施，所以行山人士橫過馬路時要相當小心！山上有風險，落山後過馬路也不能掉以輕心！
1. 土地灣
土地灣是昨日發生致命交通意外的地點，也是著名行山路線龍脊的主要出入口。行山徑的路口就在石澳道旁，如果山友行完山落到馬路邊，需要橫過石澳道才能抵達土地灣村的村口，那邊的巴士站是往市區方向，可以搭城巴9號去筲箕灣。石澳道多彎位，過馬路要小心！
2. 大潭水塘北
港島南的馬路狹窄多彎，兩旁還是不少行山徑的入口，例如港島徑第6段及第7段的交匯點就在大潭道兩邊，附近有個叫大潭水塘（北）的巴士站，有城巴14號來往赤柱及西灣河嘉亨灣。這段馬路很窄，兩旁幾乎沒有行人路，無論過馬路，還是沿路邊行都要極之小心！
3. 衛奕信徑起點
衛奕信徑起點位於赤柱峽道的馬路旁邊，是行衛徑第1段的必經之地，沿山徑拾級而上可登孖崗山，跟住可以去大潭水塘或紫羅蘭山。衛奕信徑起點有個巴士站，有多條巴士路線途經。行山徑入口及巴士站在彎位，山友過馬路時一定要打醒十二分精神。
4. 北潭凹
北潭凹是麥理浩徑的第2段及第3段的交匯點，兩段山徑的入口分別在北潭路的兩旁，而這個位置並沒有行人過路設施。搭巴士入北潭凹行麥徑第2段的山友，落巴士後需要過馬路；而逆走麥徑第3段後的山友，亦要過馬路才能等巴士回西貢。北潭凹位於北潭路的高點，前後的馬路都是落斜。
5. 水浪窩
水浪窩是麥理浩徑第3段及第4段的交匯點，中間隔住一條繁忙的西沙公路，幸好麥徑交接的位置設有一個安全島，方便山友連走兩段麥徑。不過，如果山友行完山，想到水浪窩巴士站搭車去沙田或馬鞍山，就需要在沒有行人過路設施的地方過馬路，真的是小心「睇車」！
6. 北港路口
由市區入西貢，在北港巴士站落車後，如果想入獅子會自然教育中心或去三星灣、白馬咀，就需要橫過西貢公路。另一方面，如果你行完北港古道，想搭巴士出市區的話，也要過馬路。西貢公路長期多車，就算有安全島，也要小心翼翼地過馬路！
7. 新娘潭
新娘潭路向來是交通意外黑點，其中新娘潭對出的位置是斜路，附近又有彎位，過馬路必要加倍提神！通常去新娘潭行山的山友都會搭九巴275R，落巴士後需要過馬路，去才到燒烤場的入口。如果從八仙嶺自然教育徑落山的朋友，想搭車回大埔，亦要過馬路。
8. 荃錦坳
荃錦坳是麥理浩徑第8及第9段的交匯點，也是荃錦公路的最高點。荃錦公路沒有行人過路處，行山人士如果連走兩段麥徑，都需要小心「睇車」過馬路。又舉例說，如果從荃灣搭巴士來到，想上大帽山的話，都需要過荃錦公路。故此，在荃錦坳的荃錦公路，經常有山友過馬路。這段荃錦公路是少有的大直路，間中見到有車藉機加速爬頭，總之小心吧！
9. 嘉道理農場
在林錦公路的一段斜路中，設有嘉道理農場的巴士站，那兒也是上大刀屻的登山口，所以也有不少山友上落車。雖然有安全島，但往大埔林村方向的車流是落斜，車速可能很快，行完農場想搭巴士去大埔的朋友，一定要多加留神，小心過馬路。
10. 伯公坳
大嶼山的伯公坳是兩段鳳凰徑的交匯點，也是大東山及鳳凰山兩座著名山峰的登山入口。從東涌搭大嶼山巴士到伯公坳下山，如果要上鳳凰山的話，需要橫過東涌道。如果從大東山落山，想回去東涌的話，亦需要過馬路。由於兩邊都是落斜的馬路，橫過時較難看清路面狀況。
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