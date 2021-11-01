熱刺領隊難撈紐奴慘成「短命種」　亂局延續由管理層造成｜01球評

外地球迷戲稱周末熱刺對曼聯一戰為「El Sackico」，大概意思是「魷魚打吡」，不幸言中。熱刺淨負3球，領隊紐奴隔天落鑊，新工上任到失業，剛剛4個月。

熱刺距離高峰僅差一步，登頂不成後直插，兩年多時間低處未算低，球迷矛頭直指主席利維。老闆意見多多，教練縛手縛腳，熱刺下任主帥同樣要面對，而且要應付多一重意見：足球總監柏拉迪斯（Fabio Paratici）。



戰術保守、下半場走樣、遇強必弱，熱刺球迷對教練及球員的不滿在剛仗爆發。紐奴落後下於54分鐘由翼鋒貝雲積入替盧卡斯莫拉，球迷直接喝倒彩，直呼「你唔知自己做緊乜」。賽事完結，熱刺輸夠3球，8年來首次在聯賽主場無射門中龍。「趕車」球迷一早走，「唔趕車」球迷留低繼續發洩，罵聲更指向狀態低迷的哈利卡尼。

熱刺儲力作客韋斯咸輸得難睇 主帥臨場應變慢幾拍

紐奴成為近年熱刺最短命主帥，勝率僅得50%。（Getty Images）

亂局毀於一旦，攤子覆水難收。消息指近仗表現令主席利維不滿，負曼聯後與柏拉迪斯等高層召開緊急會議，決定辭退4個月前才走馬上任的紐奴。熱刺官網的「炒魷」聲明，署名者正是柏拉迪斯。回看摩連奴與普捷天奴的「分手信」，球會未有足球總監，署名者由利維親自操刀。

紐奴的解僱聲明由柏拉迪斯署名。（網頁截圖）

眾所周知，紐奴並非新帥頭號目標，連「Plan B」都算不上。熱刺去季聯賽盃決賽前解僱摩連奴後，物色新主帥事宜上屢屢「食檸檬」。名帥少帥一個個回絕，一個個找到新工。紐奴在本年6月30日上任，半個月前，祖雲達斯前足球總監柏拉迪斯的名字先出現。不難發現自他上任，熱刺的傳聞不少與意甲扯上關係。且不止新球員，新主帥亦然，位高權重更勝首席球探希真（Steve Hitchen）。

柏拉迪斯在祖雲達斯十年，有份建造皇朝（Getty Images）

至於紐奴，上任時距開季一個半月，熱刺亂象卻已延宕超過一年半。歐聯亞軍後，球員過度消耗，接下來一季大幅走樣。普捷天奴被解僱，摩連奴時代高開低走，弄成更衣室不和。紐奴簽約僅兩年，要重整一隊曾經有希望、已經壞掉了的球隊，建造和調整需時，上任後卻要不停面對卡尼去留問題。

熱刺開季首仗在劣勢下，靠孫興慜突擊得手，打出驚喜一戰。（Getty Images）

開季後，紐奴先穩定防守，首三仗均以一球險勝，其中開鑼戰更爆大冷擊敗曼城，一度帶來驚喜。但到作客水晶宮少打一人下輸0：3，氣勢一洩如注，接下來每逢倫敦打吡戰，上半場尚有一戰之力，下半場往往大失水準。對車路士、阿仙奴及韋斯咸全敗，球迷眼見對強隊便死守捱打，進攻毫無板斧，愈來愈呆板，批評紐奴換人遲，而且欠缺膽識。

卡尼狀態持續低迷，開季至今僅得1個英超入球。（Getty Images）

熱刺前線近年極為依賴孫興慜與卡尼，但卡尼本季狀態低迷，且嚷着要離隊而「扭計」不成，地位依舊鐵打不動。紐奴近仗陣容疑似出現「A/B隊」，歐協聯的正選陣容全為不受重用球員。悲哀的是，聯賽上陣的所謂「A隊」，表現未見出色。正選變動少，新到球員未適應已經穩佔正選，季初紐奴麾下防守表現佳的球員，漸遭棄用。

紐奴上任首仗獲得激節讚賞，及後成為8月最佳領隊，詎料11月已經落鑊。（Getty Images）

買人用人，兩個環節互相關連，熱刺領隊同樣不由自主。普捷天奴被解僱前，公開說過在熱刺，似教練多於領隊，暗指買賣球員方面遭到阻攔。輪到利維心儀已久的摩連奴上任，鐵腕風格換來將帥不和，結果在聯賽盃決賽前離隊。

又，是時候出一出這張經典照片。（Getty Images）

到利維在暑假表明新帥要「懂得亦符合熱刺DNA」，重視進攻、重用青訓，卻似「冇人肯嚟」而找紐奴「頂檔」，結果難逃失敗。紐奴教得差是不爭事實，但更大責任在於管理層出手不夠果斷，拖延日久逼自己埋牆角，最終找錯人。

老細難服侍，下個熱刺主帥可以捱幾耐？（Getty Images）

下任熱刺領隊，同樣要面對掣肘，收購用人不能百分百「揸主意」，更要服侍好一名權傾朝野的足球總監。

除非，新帥與足球總監，稱得上「巴打」、「自己友」，同聲同氣，有商有量。

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