英超︱體育名記爆干地落實出任熱刺領隊　傳獲2.8億歐元擴軍

熱刺辭退紐奴後，盛傳再次接洽名帥干地（Antonio Conte），根據專攻轉會消息的著名體育記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，熱刺已落實由干地接掌，並簽約至2023年。



干地盛傳已落實接任熱刺領隊。（Getty Images）

他指出，干地已跟熱刺達成口頭協議，並會在周二（2日）正式動筆簽約。事實上，足球總監Fabio Paratici今年6月已希望干地就任，當時談判已達最後階段，不知何故干地最終放棄就任，外界估計是錢方面的問題。

不過紐奴的失敗，似乎令熱刺終願大破慳囊，英國媒體盛傳，熱刺願意放款2.8億歐元，讓干地擴軍。干地據悉看中效力意甲的4員大將，料熱刺會在明年1月出手大肆買人。

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一場慘敗，紐奴即被熱刺辭退。（Getty Images）

意大利足球網站Calciomercato估計，干地看中的4大目標全在意甲，身價最高一人正是吸引各大豪門注視的費倫天拿新巨星杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）。這個身高達1.9米的塞爾維亞前鋒，只有21歲，已展露驚人的入球能力和天份，費倫天拿已為他定下8000萬歐元的標價。

干地上任後4大收購目標

盛傳同為干地目標收購，還包括他執教國際米蘭期間合力為球隊贏得意甲冠軍的兩員主力，守將迪維積（Stefan de Vrij）和中場波索域（Marcelo Brozovic）。最後一人是AC米蘭守將羅馬洛尼（Alessio Romagnoli），這位26歲意大利籍中堅與球會合約明年夏天屆滿，至今續約談判進展緩慢，熱刺有望以低價搶人。

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