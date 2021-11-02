立法會選舉｜霍啟剛宣布參選　李靜站台　三重點推動體育產業

霍啟剛今日下午宣布參選2021立法會選舉，角逐「體育、演藝、文化及出版」功能組別，為他站台的包括香港乒乓球隊教練李靜、港協暨奧委會義務副秘書長黃寶基、無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉等。

除了霍啟剛，香港出版總會副會長蘇惠良日前亦已宣布參選。

霍啟剛表示，未來將「捋高衫袖與業界並肩作戰」，以「連結．跨越．創造」為口號，推動香港成為中外文化藝術的交流中心，辦好2025年大灣區全運會，並將文化和體育發展成產業，不再只靠政府資助。



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2021立法會選舉提名期於10月30日展開，霍啟剛今天下午到政府總部遞交提名表格，正式宣布角逐「體演文出」功能組別。香港出版總會副會長蘇惠良日前亦已報名出戰這個功能組別。

霍啟剛今天宣布參選立法會選舉「體育、演藝、文化及出版」功能組別。（資料圖片；黃寶瑩攝）

霍啟剛表示，去年這個時候亦宣布參選，惟選舉之後延期，但他這一年來一直與業界溝通協作，未來將「捋高衫袖與業界並肩作戰」。

他以「連結．跨越．創造」為競選口號，「希望連結香港十八區、香港與大灣區、香港與內地、甚至香港與世界，令文化和體育達到『文體+』，與不同界別合作，例如科技、金融、工業、旅遊，創造更多可能性和機遇」。

香港乒乓球隊教練李靜支持霍啟剛參選。（資料圖片；楊宇翹攝）

霍啟剛列出未來三個工作重點：依據中央「十四五規劃」，將香港發展為中外文化交流藝術中心；融入大灣區，以創新的方法舉辦2025年大灣區全運會，推動大灣區體育聯賽；發展文化及體育產業，既令業界不再只靠政府基金資助，也推動政府要有有新措施。

霍亦提到早前施政報告提出的「文化、體育及旅遊局」，他表示未來6個月將多與業界討論，推動政府盡快設立新部門。