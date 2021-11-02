【英超】熱刺選帥走冤枉路干地曾無限接近　為慳錢失財又失時

開季不到4個月，熱刺成為屈福特後，第二支球隊解僱領隊。傳聞熱刺主席利維重金禮聘意大利名帥干地，解救這支壞掉了的2019年歐聯亞軍。

若這位冠軍教頭上任，印證暑假時聘用紐奴解困，實屬超錯。若然利維當時願意大破慳囊，便不用走4個月冤枉路，令選帥變坊間笑話。



去年4月中，熱刺在英超打和愛華頓後，準備聯賽盃決賽對曼城。爭盃大戰當前，球會突然宣布解僱摩連奴，事有蹺蹊。原來在愛華頓一戰後，熱刺球員間發起「公投」，表態是否願意由摩帥領軍，結果只有兩票贊成。

摩連奴在聯賽盃決賽前夕，突然被解僱，令人錯愕。（Getty Images）

摩連奴遭逼宮，熱刺由前球員兼教練賴恩美臣暫代領隊到季尾。聯賽盃0:1負曼城，英超得第7，季末利維公布正在物色新帥，言明此人必須讓熱刺「尋回DNA」，「流暢、進攻、富娛樂性」，讓球隊戰術追上潮流，積極爭勝。

利維說新帥要帶領熱刺大打進攻足球，物色新帥處處碰壁（Getty Images）

球季結束後，新帥目標名單愈傳愈長，最初的名字讓不少熱刺球迷期待。拜仁慕尼黑前主帥菲力克（Hansi Flick）及阿積士領隊坦哈格（Erik ten Hag），都是實績與名氣兼備的人選，而且領軍風格符合利維要求。此外，熱門人選還有一手帶領熱刺成為「Big 6」一員的普捷天奴。

菲力克帶領拜仁奪取歐聯，積極進取的戰術風格深受讚賞。（Getty Images）

惟菲力克拒絕邀請，最終接掌德國家隊；巴黎聖日耳門表明不會放走普捷天奴，坦哈格則與阿積士續約。尚有傳聞熱刺一直留意動態的RB萊比錫少帥拿高士文（Julian Nagelsmann），一如所料接手菲力克留下的拜仁肥缺。

普捷天奴竟是熱門人選之一，為何當初要狠下「殺手」？（Getty Images）

一下子，幾個最佳人選，統統劃上交叉。至於紐奴，雖在完季前宣布不與狼隊續約，回復自由身，但擅長穩守突擊，不合利維口中的「熱刺DNA」。

柏拉迪斯坐在後備席附近，看到場上球員，不時難掩激動。（Getty Images）

踏入6月，陣中球員紛紛為國家隊上陣，出戰歐國盃和美洲盃。新帥屢聞樓梯響，接着卻相繼「撞牆」。6月中，羅馬前主帥方辛卡（Paulo Fonseca）接近談妥條件，但新任足球總監柏拉迪斯（Fabio Paratici）不認同其執教風格，協議告吹。接着，今夏上任費倫天拿僅3星期便離隊的加度素，突傳有意接掌熱刺，又引起球迷不滿，指其昔日言論有歧視之嫌。會方受壓，打退堂鼓。此時，出現了剛帶領國際米蘭稱霸意甲。

方辛加近日再談熱刺斟介過程，透露柏拉迪斯加入洽談後，合作便告吹。（Getty Images）

干地與柏拉迪斯關係友好，其時剛剛離開國米，正在待業。根據當時傳聞，雙方「言談甚歡」，但「一講錢就反面」。干地要求撥款增兵，重組軍容立即衝擊冠軍。資金乃利維的紅線，不容侵犯。他要求干地着力培育新人，以合乎球會理念。此外，薪金及教練團人選，雙方亦有分歧，終令洽談失敗。

救火隊長，最後火燒身。（Getty Images）

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國際大賽接近完結，未獲徵召的球員已接近歸隊，備戰開季。熱刺沒有正印主帥的日子，到6月末已超過兩個月。合適新帥，全部洽談告吹，又要找人帶領球員備戰。熱刺遂加快洽談紐奴，就算明知不是最佳人選，但刻不容緩，至少有人「接火棒」，領軍開季。

若然干地上任，即證明熱刺在今回物色新帥過程，犯下重大錯誤，因而花了冤枉錢。（Getty Images）

勉強締結的關係，最終分手收場。當初願意「開水喉」，至少不會浪費4個月時間，以及又一筆解約金。

干地上任後4大收購目標

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