C朗再一次拯救曼聯！補時窩利逼和阿特蘭大　紅魔守住榜首｜歐聯

C朗拿度又一次在歐聯拯救曼聯，在周二晚的歐聯F組，曼聯作客阿特蘭大，兩度落後之下，靠C朗梅開二度，兩度追平至2：2完場，暫以7分續排小組榜首。C朗在今屆歐聯4戰攻入4球，其中3球都是尾段的關鍵入球，幫助曼聯搶得5分。如果沒有C朗的入球，曼聯可能現在只得2分包尾。



曼聯今場在12分鐘先失守，踢到上半場補時，以一次團隊組織追平，當時般奴費南迪斯在禁區頂接應，橫傳予C朗後跑入禁區，C朗接球後再傳給格連活特，而C朗亦跑向禁區接應。格連活特第一時間放斜線入禁區，般奴費南迪斯乖巧地送上後腳，C朗在無人看管下射入，幫曼聯半場追成1：1。

不過，曼聯在56分鐘又再失球，落後1：2。直至91分鐘，再次是C朗挺身而出，再球隊搶到1分。當時曼聯在禁區頂嘗試組織，但有點混亂，幾乎被阿特蘭大搶到，格連活特勉強挑傳，C朗盡顯射術，「窩利」一抽入網，助曼聯在劣勢下再次追平，以2：2完場，搶到珍貴1分。靠這1分，曼聯以7分排F組榜首，以較佳對賽成績力壓同分的維拉利爾，而阿特蘭大就只得5分，出線形勢仍然樂觀。

C朗在歐聯的腳風相當順，今屆4場分組賽已經攻入4球，場場有波入。首戰對年青人，C朗先開紀錄，可惜球隊以1：2落敗。之後面對維拉利爾，C朗在95分鐘絕殺，幫曼聯贏2：1，由1分變3分。上仗主場對阿特蘭大，又是C朗在81分鐘攻入奠定勝局的一球，曼聯險勝3：2，又是1分變3分。今仗C朗兩度追平，令曼聯得以取得和局，球隊由0分變1分。換言之，C朗的入球幫曼聯在歐聯直接取得5分！如果沒有C朗，恐怕曼聯現在要排包尾。