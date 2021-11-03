C朗稱讚阿特蘭大有位優秀教練　承認曼聯還有地方需要改善｜歐聯

C朗拿度在周二歐聯梅開二度，兩個入球分別在上半場及下半場補時出現，為曼聯兩度追平，最終作客以2：2逼和阿特蘭大，暫以7分守住F組榜首。

攻入兩球的C朗毫無意外地當選今場的最佳球員，他賽後大讚全隊永不放棄，堅持到最後，才能取得1分。他讚賞阿特蘭大有位優秀的教練，而曼聯則有改善的空間，球員風格需要更多時間去磨合。



「這是一場艱辛的比賽，當你要作客阿特蘭大，總是很難踢的。」36歲的C朗賽後說。

「我們抱緊信念，直至最後，我幫助球隊取得1分，我非常開心。我們從不放棄，戰鬥至最後一刻。我認為這是一個對我們理想的賽果。開局是艱巨的，我們都清楚阿特蘭大會給予我們很大壓力。」曼聯4戰7分續排榜首，以較佳對賽成績力壓同分的維拉利爾，阿特蘭以5分排第3位，而年青人就以3分包尾。曼聯下一輪要作客維拉利爾，最後會在主場對年青人。

C朗大方地讚賞對手，「他們有一個優秀的教練，知道在場上應該怎樣做，他們總是一隊難纏的對手」。阿特蘭大的主帥是63歲的加斯柏連尼（Gian Piero Gasperini），曾執教國際米蘭、巴勒莫及熱拿亞等意大利球會，他由2016年起執教阿特蘭大至今。

這名葡萄牙球星直言曼聯還有不足之處，未來可以踢得更好。他說：「我們做好自己的工作，防守得好，但我們還有改進的地方。我們有不同的球員，擁有不同的風格，足球（想法）也不一樣，我們一定要適應彼此。這是需要時間的。依我看來，我們要時間去改善，做得更好。」

C朗賽後還在社交網站發文，與網民分享勝利的喜悅，他寫：「我們抱緊信念至最後……我們全力以赴，去達成我們的目標！我們是紅魔鬼！」C朗在分組賽4場攻入5球，排今屆歐聯射手榜第3位，與利物浦穆罕默德沙拿並列。