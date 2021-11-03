曼聯冷板兵奮身表現評分更勝C朗　或可取代失魂隊長馬古尼｜歐聯

曼聯周二晚的歐聯F組作客以2：2逼和阿特蘭大，梅開二度的C朗拿度固然獲得好評，但在英國《獨立報》眼中，有一名曼聯球員的表現比C朗更搶鏡，就是久別正選的中堅艾歷拜利。在華拉尼傷出及哈利馬古尼繼續低迷之下，拜利今場「carry」整條曼聯防線，其奮不顧身鏟截大獲好評，尤其是飛身阻擋杜雲沙柏達的射門，簡直令球迷拍爛手掌。



曼聯今場繼續擺出三中堅，由於域陀連迪路夫受傷，久別正選的艾歷拜利擔正，與華拉尼及哈利馬古尼扼守防線。今場是拜利今季第2次披甲，上次已經是9月對韋斯咸的英格蘭聯賽盃。正當大家擔心拜利會是防線隱憂時，他踢出令人驚喜的表現，更勝甩漏多的馬古尼以及受傷離場的華拉尼。尤其當華拉尼在38分鐘因腿筋不適退下火線，曼聯轉踢4後衛，拜利更加擔起整條防線，將馬古尼完全比下去。

【「飛將軍」拜利封阻杜雲沙柏達射門】

Just Eric Bailly, doing Eric Bailly things… 💥 #MUFC pic.twitter.com/SlrdK1zSH9 — The Legacy Reds (@TheLegacyReds) November 2, 2021

拜利踢中堅最大的特色是他的鏟截，他很喜歡以誇張的身體姿勢奮勇鏟波或阻擋對方，但這種風格亦令容易受傷。今場最令人難忘的是，阿特蘭大前鋒杜雲沙柏達在禁區起腳，拜利突然不知從那裏飛過來，硬食波餅，將射門擋出。拜利今場數據都很亮眼，2次成功搶截，4次截到對方傳球，2次封阻射門，還有2次爭頂成功；相反，馬古尼除了同樣有2次搶截外，其餘都為0次。

有網民大讚拜利，認為他更像一位價值8000萬鎊的球員，亦有人覺得近期表現慌失失的隊長哈利馬古尼應該要去後備反省，改由拜利拍華拉尼打正選。傳媒也看得到拜利的突出發表現，給予他高度評價。儘管歐聯官方將C朗選為今場最佳，但英國《獨立報》更嘉許拜利的演出，給予他全隊最高的8分，而C朗也是得7分。

《獨立報》這樣形容拜利：「全靠他的速度及意識，他在上半場多次作出驚人的封阻及攔截。他是防線的一員，全場保持極強侵略性，未曾試過將他的拍檔曝露於危險之中，也不會錯過挑戰，這是夢幻般的復出回歸。」儘管報道認為拜利在第二個失球中有責任，但考慮到今場才是他今季第二場比賽，能夠踢出這般表現已經不容易，「曼聯需要更多像他一樣奮身貢獻及具影響表現的球員」。

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