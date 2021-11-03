普巴災難級表現遭英媒一致劣評　史高斯：要人提點佢到35歲｜歐聯

曼聯在周二歐聯作客以2：2逼和阿特蘭大，梅開二度的C朗拿度當選大會的最佳球員，而中堅艾歷拜利的表現也獲一致好評。然而，有位星級人馬踢到碌碌無為，更在下半場中段被換走，他是法國中堅保羅普巴。英國《曼徹斯特晚報》給予普巴全隊最低的2分，形容他的表現是「災難級」；至於《獨立報》的評語指普巴上半場踢得糟糕，換邊後有改善，因為他開始「隱形」了。



普巴今場正選上陣，不知他是未應適應新陣式，還是狀態低迷，抑或這晚心情不好，表現很差，以一名防中球員，傳球成功率僅及八成。領隊蘇斯克查在68分鐘也按捺不住，將普巴換走，由尼曼查馬迪入替。

【《獨立報》及《曼徹斯特晚報》的曼聯球員評分】（按圖放大）

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普巴今仗遭一致劣評，純以數據評分的足球網站Whoscored給他5.96分。英國《曼徹斯特晚報》的評分就很到肉，給他2分的全隊最低分，評語是「幾乎沒有展現任何力量及穩定性。沒有其他曼聯球員比普巴更需要表現，但他未能做到。是一場災難（A disasterclass）。」

普巴在下半場中段被換走。（路透社）

英國《獨立報》的評分厚道一點，給予他4分，與哈利馬古尼並列全隊最低，但《獨立報》的評語就非常尖銳，嘲諷普巴，批評他上半場的表現可怕，頻繁地交失波，令球隊失去控權，「換邊後他的用波好轉，主要是因為他完全在比賽中消失，跟住被馬迪換走，當時在下半場中段，曼聯正落後。」另外，英國《BBC》的公眾評分中，普巴平均得3.21分，也是敬陪末席。

里奧費迪南及史高斯兩大曼聯名宿都在節目中批評普巴，里奧說：「今場他有時很放肆，有點馬虎及懈怠。應該要有人告訴他，或者他應該告訴自己，這是一次（重返主力陣容的）測試，但明顯他做得不足夠。」

普巴今場表現欠佳，評分很低。（Getty Images）

史高斯認為，普巴是一位需要有其他人提點的球員。他說：「普巴需要一個人提點他，那個人要他是完全尊重，並且有豐富經驗。的確，他自己本身已經很有經驗，但他去到35歲仍然會做一些蠢事。球員最需要的是專注力，他有時會失去專注。他在祖雲達斯時踢得好，所以我們才簽他，但當時看看，有派路、基亞連尼、保方，還有一位強硬的教練，一直提點他。他需要這樣的待遇直至去到35歲。」

除了普巴之外，另一位公認發揮得最差的球員是哈利馬古尼，《獨立報》給他與普巴同樣的4分，而《曼徹斯特晚報》就給他全隊第二低分的3分。《曼徹斯特晚報》批評馬古尼不夠快，反應慢，兩次失球都只懂望旁證，而《獨立報》斥馬古尼下半場表現極差，沒有霸氣，多次未能守住路爾斯梅利爾及杜雲沙柏達。

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