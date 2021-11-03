MLB︱勇士時隔26年再封王　古巴大炮446呎場外轟天炮追平名宿紀錄

阿特蘭大勇士（Atlanta Braves）時隔26年再度在美國職業棒球大聯盟（MLB）世界系列賽總決賽封王，他們在第六戰7：0大勝，總場數4：2擊敗侯斯頓太空人（Houston Astros），第四度封王。

這支90年代曾經擁有MLB最強先發投手陣容的傳統強隊，今次晉身世界系列賽時已帶點黑馬味道。全憑古巴「超級大炮」佐治蘇拿（Jorge Soler）6仗轟出3支全壘打，包括Game 6一支場外3分炮，終於將冠軍再次帶回阿特蘭大。



阿特蘭大勇士時隔26年再次捧走MLB總冠軍。（Getty Images）

1990年代的勇士隊，陣中擁有Greg Maddux、 Tom Glavine、John Smoltz三大王牌投手，長年雄霸國聯（National League）年度最佳投手的賽揚獎（Cy Young Awards）。一代超強投手陣容，讓他們先後在1991、1992、1995、1996和1999年5度晉身世界系列賽，可惜只換來1995年的一次總冠軍。

勇士1990年代曾擁有MLB最豪華的投手陣，10年內5次晉身世界大賽，僅在1995年封王。（Getty Images）

之後一眾主力退下來，勇士度過一段低潮期，連確斯（Bobby Cox）領隊也在2010年退休。球隊風光不再，勇士小聯盟球員出身的史力加（Brian Snitker）2016年接掌球隊，一步步為勇士重建。

先是重奪分區冠軍，繼而重返國聯冠軍戰，今季再上一層，置身世界系列賽。一切似乎來得有點快，面對太空人，怎看也是下風，不過勇士陣中有一個人在冠軍系列賽挺身而出，帶來驚喜戰果——他就是來自古巴的「超級大炮」佐治蘇拿（Jorge Soler）。

來自古巴的勇士隊「超級大炮」佐治蘇拿（Jorge Soler）將冠軍帶回阿特蘭大。（Getty Images）

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這位今年7月底才加盟的29歲外野手，身高1.93米，體重215磅，是MLB一眾大炮「變態佬」之中的表表者。他的平均長打距離冠絕聯盟，加盟勇士後，全壘打平均距離達423呎，冠絕MLB。

他的長打能力在今次的世界系列賽表露無違，Game 1、Game 4各轟一支全壘打，分別助勇士獲勝，即使Game 5被太空人扳回一城追近至場數2：3，Game 6第3局他轟出一記446呎飛越場外的3分全壘打，為勇士打下強心針，最終勇士再拿4分，以7：0勝出關鍵一場，繼1914、1957、1995年後，第4度贏得MLB年度總冠軍。

這是佐治蘇拿在世界系列賽的第三轟，追平1957年的漢克阿倫（Hank Aaron）、1991年的史密夫（Lonnie Smith）和1995年的加拉斯高（Ryan Klesko），並列勇士隊史世界系列賽的單一球員全壘打紀錄。他賽後亦獲選為世界系列賽的最有價值球員（MVP）。

1990年代的勇士靠投手和防守見稱，如今一改作風，憑強大打擊力制霸。史力加領隊的改革之路，5年已取得成功，下一步，是延續強勢，重新建立勇士王朝。

勇士球迷瘋狂慶祝：