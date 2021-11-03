蘇炳添為培育下一代飛人出心出力　零距離與大學生交流毫無架子

中國百米飛人蘇炳添今年先後於東京奧運跟全運會做出佳績，他日前重返校園、以教授身份指導一班大學生上體育課，培育更多中國田徑人才。



蘇炳添在東京奧運跑出9.83秒打破亞洲紀錄，他在全運會奪金後，近日重返校園，回歸暨南大學體育學院副教授的身份。

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蘇炳添重返校園當教授，為學生上體育課。（蘇炳添微博）

蘇炳添於微博分享上堂時的照片，寫道：「客串楊老師的課，近距離跟學生一起交流！希望他們在體育這條路發光發亮！！！加油吧暨南大學！」可見他對這個崗位的熱情及期待。

貴為全中國體育界及田徑界其中一位最炙手可熱的運動明星，究竟上蘇炳添的課會是甚麼感受？

即睇蘇炳添教授體育課，親身示範、特別訓練方法等內容十分精彩：（按圗放大）

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從學生拍攝的短片中可見，蘇炳添會親身示範起步及跨欄動作，也用特別的方式、叫學生攤開雙手慢慢跨欄，拿捏平衡感。

他並嘗試在欄下弓步穿越、再高舉雙手，訓練方法十分新鮮。當學生犯錯，這位冠軍級人馬也放下架子，上前「手執手」更正及指導。

蘇炳添跟男學生合照，站在人群中跟毫無違和感。（蘇炳添微博）

蘇炳添跟女學生合照，令網民羨慕。（蘇炳添微博）

相關影片在網上隨即瘋傳，不少學生都表示羨慕，直言很想體驗一下被蘇炳添指導的感覺。有網民表示自己當過蘇炳添學生，透露「他教的動作都很專業，還給我們小小示範了一次起跑，真是一溜煙的功夫就跑走了。」

另外亦有網民放錯重點，指身穿藍色Tee配運動褲的蘇炳添，即使站在一群大學生中亦毫無違和感，「這就是運動的力量嗎？希望蘇炳添大神可以教出更多的百米飛人，為中國為亞洲創造更多的奇蹟！」

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