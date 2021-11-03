布斯基斯碌地「神奇康復」　見到一個畫面即如常起身追波｜歐聯

巴塞隆拿在歐聯E組憑安素法迪一箭定江山，作客以1：0擊敗基輔戴拿模，4戰得6分升上次席。賽後巴塞隊長布斯基斯的一幕成為焦點，他與對方球員相撞後狀甚痛楚，在地上滾來滾去，但見基輔繼續進攻，球證也沒有反應，他即知事有緩急輕重，馬上起身，趕緊回防。多個外國媒體皆表示，這是最神奇的康復。



【多圖看布斯基斯由受傷到痊癒】

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當時基輔戴拿模攻到上前場，布斯基斯在中路與對方球員短兵相接，兩人同時倒地。布斯基斯按住自己的左腳小腿，在地上滾動。球證沒有吹罰犯規，皮球落在其他基輔球員腳下，繼續進攻。突然間，布斯基斯站起來，彷彿從來沒有撞傷過那樣，跑回去禁區防守。

This Busquets guy will never change 😭😭pic.twitter.com/bdDMkO3j1T — Ok pal ™ 🇬🇳 (@okpaIV15) November 3, 2021

布斯基斯在球場上演技出眾，被香港網民封為「影帝」。（路透社）

布斯基斯這兩三秒的肢體神情變化，全都被鏡頭拍攝下來。英國《BT Sport》在社交網站表示，在布斯基斯身上見到球場其中一次最神奇的康復（most miraculous recoveries）。多間傳媒皆是「神奇康復」為題報道，相信大家都在調侃他扮傷。布斯基斯這段片被放到外國討論區Reddit上，有網民笑言，他可能是利用地上滾動的角動量，去幫助自己更快地起身追波。

安素法迪建功，為巴塞全取3分。（路透社）

今場巴塞表現平平，全靠安素法迪在70分鐘入波，才得以取勝。法迪賽後表示，將入球獻給心臟出毛病的隊友阿古路。法迪說：「這是送給阿古路的，為了他過去一星期的遭遇。他為我們貢獻良多，但他即將缺陣一段時間。這場勝利是屬於他的，我們都希望他盡快康復。」阿古路在聯賽對艾拉維斯時出現心律不正，估計他要缺陣3個月。

巴塞今仗擊敗基輔，4戰得6分，排E組次席，壓過同日不敵拜仁慕尼黑的賓菲加。巴塞下場會對賓菲加，最後一場會作客拜仁。