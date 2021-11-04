歐聯｜蘇亞雷斯回歸晏菲路食詐糊　遭紅軍球迷「熱情款待」

效力馬德里體育會的箭頭蘇亞雷斯，今輪歐聯倒戈重回晏菲路球場，與舊東家利物浦交手，他在今仗收穫一個「詐糊」，最終球隊以兩球淨負紅軍。這名34歲的烏拉圭球星，今仗也受到現場的紅軍球迷「熱情款待」。



歐聯B組分組賽，利物浦在晏菲路主場迎戰馬德里體育會，紅軍上半場憑迪亞高祖達及沙迪奧文尼各建一功，加上馬體會的菲臘比下半場被逐，最終兩球淨勝對手，4戰全勝提早出線16強。

利物浦2:0勝馬體會晉級16強 曼城4:1大勝布魯日

為馬體會正選上陣的蘇亞雷斯，晏菲路的球迷當然對他不陌生，這名烏拉圭球星今仗倒戈，下半場中段接應基文尼斯的頭槌二傳，禁區頂一控一射，省中紅軍球員改變方向入網，蘇亞雷斯亦未有肆意慶祝，只與隊友擊掌，可惜VAR隨後表示助攻的基文尼斯越位在先，入球無效。

蘇亞雷斯今仗表現平平，不計「食詐糊」的一球，他今仗製造0次射門及埋門機會，並錄得一張黃牌，故此59分鐘被調離場，由赫達靴里拉入替。

蘇亞雷斯今仗表現平平，戰至下半場中段已被調離場。（路透社）

雖然蘇亞雷斯曾經效力利物浦，但現場的「利迷」對他毫不客氣，開賽前大螢幕出現蘇亞雷斯的名字時，晏菲路已傳來噓聲。當「阿蘇」食詐糊後退下火線，部分紅軍球迷再度「開汽水」。值得一提的是，蘇亞雷斯早在賽前已賣口乖，表示依然深愛利物浦，可惜「利迷」們並不買賬。

除了蘇亞雷斯，另一名利物浦舊將亦是晏菲路的座上客，現任馬體會青年軍教練的費蘭度托利斯，以一道文裝現身，並與正在養傷的紅軍小將哈維艾利洛合照。

費蘭度托利斯今仗亦是晏菲路的座上客之一。（Twitter截圖）

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