歐聯｜阿積士隊長奮不顧身助球隊追平　領軍作客反勝多蒙特

為入波可以去到幾盡？阿積士隊長泰迪治以行動證明，奮不顧身為球隊攻入追平一球，結果阿積士作客反勝多蒙特。泰迪治賽後透過社交網站報平安，笑言「除了會痛一切都美好」。



多蒙特神鋒夏蘭特繼續因傷缺陣，大大削弱球隊的攻力，今仗主場迎戰阿積士。戰至上半場中段，中堅曉姆斯飛鏟攔截直接領紅，十人應戰的「蜜蜂兵團」卻是先開紀錄的一方，在37分鐘由隊長列奧斯（Marco Reus）12碼操刀建功。阿積士下半場積極反撲，同樣身為隊長的泰迪治（Dusan Tadic）在72分鐘追成平手，末段阿積士再由施巴斯坦賀拿及卡拉臣各建一功，阿積士以3：1反勝多蒙特，4戰全勝高踞榜首，出線形勢非常樂觀。

阿積士4戰全勝，出線16強高唱入雲。（路透社）

為入球﹑為球隊，總要有人在關鍵時刻挺身而出，泰迪治今仗就完美示範。這名阿積士隊長下半場攻入追平一球，絕對是有血有淚，當時安東尼（Antony Matheus）左路傳中，被多蒙特守衛頂高繼續飛向後柱，泰迪治飛身左腳送入網窩，但入球要付出代價，胯下剛好撞向門柱，飽受「男人最痛」。這名阿積士隊長入球慶祝時不禁跪在地上，依然隱隱作痛。

泰迪治奮不顧身建功，卻苦了「小泰迪治」。（影片截圖）

這名32歲的塞爾維亞中場，賽後透過社交網站報平安，表示「小泰迪治」安然無恙，這是入球的代價，他更幽默地上載門柱的相片，笑言「祝你早日康復」。

泰迪治指球隊在上半場發揮一般，不斷失去控球權，換邊後減少失誤，並在作客反勝而回的感覺超正。

泰迪治賽後報平安外，不忘關心門柱的健康狀況。（Twitter截圖）

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