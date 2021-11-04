羽毛球．德國HYLO賽｜伍家朗奧運後首闖八強　下仗遇印度強敵

香港羽毛球代表隊出戰奧運後第3項賽事，繼丹麥及法國公開賽後，轉戰超級500賽事德國HYLO公開賽。男單選手伍家朗直落兩局擊敗印尼球手蘇古亞圖，晉級八強。



伍家朗出戰在奧運後的第3項賽事，繼丹麥公開賽16強不敵港隊隊友李卓耀、法國公開賽16強被日本球手常山幹太淘汰後，重整旗鼓出戰德國HYLO公開賽。



他首圈面對世界排名37的法國球手利華迪（Brice Leverdez），以直落兩局獲勝。身為賽事3號子伍家朗，今日16強面對世界排名23位的印尼球手蘇加（Tommy Sugiarto），雙方過去8次對壘，伍家朗僅勝出3次，最近一次是2019年3月的全英羽毛球錦標賽8強，當時伍家朗需要打到決勝局才贏波。

伍家朗。（IG@felet_sports）

伍家朗再遇蘇古亞圖，二人再次合演緊湊一戰。首局初段伍家朗一路稍稍領前，蘇古亞圖中段連取5分反超前。到局尾雙方互有領先，戰至20：20刁時，家朗連取兩分拿下首局。

次局雙方得分再次梅花間竹，由6：6、12：12、13：13、15：15，家朗在多次領先下被追平，不過這位香港一哥之後連取5分，蘇古亞圖即使追回一分，最終仍以16：21再敗一局。家朗以22：20、21：16直落兩局勝出，自奧運失利後首闖巡迴賽八強。

8強戰他將會面對印度球手施里簡夫（Srikanth Kidambi）。

至於另一名港將李卓耀稍後亦會出戰男單16強，跟泰國運動員Kunlavut VITIDSARN爭取晉級資格。

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而港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪及張德正／吳詠瑢，均在德國賽首圈出局，完成一連三站歐洲賽事，稍後將回歸亞洲，出戰印尼大師賽（11月13至18日）及印尼公開賽（11月23至28日）。

港羽德國HYLO公開賽對手及賽果

男單：

李卓耀（7號種子） 次圈對 Kunlavut VITIDSARN （泰國）

伍家朗（3號種子） 次圈2：0勝 蘇古亞圖（印尼）



混雙：

鄧俊文／謝影雪（7號種子） 首圈 0：2 Mark Lamsfuss／Isabel Lohau（德國）

張德正／吳詠瑢 0：2 首圈 Adnan Maulana／Ｍychelle Crhystine Bandaso（印尼）



比賽日期：11月2至7日

