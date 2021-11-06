西貢行山路線｜上芙蓉別飽覽群山與海　大水井竹林不遜北港有驚喜

通常登514米的芙蓉別連同附近水牛山、石芽山等西貢名山一起走，然而想縮短行程及難度的話，這路線不妨一試。

芙蓉別頂不設三角網測站，景觀極為開揚，由馬鞍山到飛鵝山一帶映入眼簾。及後緩緩經大水井古道賞竹林，更是意料之外的驚喜。



芙蓉別行山路線資訊：

路線：白沙灣 > 孟公窩路 > 三塊田 > 打瀉油坳 > 芙蓉別 > 麥理浩徑 > 茅坪 > 大水井古道 > 西貢市中心

路程：約9公里

需時：3.5-4.5小時（包括休息及拍照時間）

體力需求：3星（以5星為最高）

技術需求：2星（以5星為最高）

起點交通︰將軍澳站乘792M/鑽石山乘92九巴/坑口乘101M小巴/采頤花園乘1A/旺角登打士街紅色小巴/觀塘宜安街紅色小巴/銅鑼灣堅拿道東乘紅色小巴，近孟公窩路下車

終點交通：西貢市中心有多條巴士及小巴路線前往沙田、鑽石山、馬鞍山、將軍澳等地



筆者由白沙灣出發，經石屎鋪的孟公窩路，斜度適中不太辛苦，盡量於路的兩旁行走，因為有不少車輛出入。經過佛光寺沿大路走，約半小時來到企壁山墳場。周星馳主演的《賭俠2之上海灘賭聖》用特異功能救呂良偉一幕，正是這個墳場，詳情可參考Youtuber HEBEFACE影片「黃金貴埋伏丁力的墳場!? 回到1937年的上海市 | 港產片朝聖地 《上海灘賭聖》 周星馳 吳孟達」。

👇👇按圖看清路線，由白沙灣上芙蓉別👇👇

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企壁山墳場繼續往上走石屎路末段是登山入口，天氣良好的話1至1.5小時有望到山頂。速度不快的原因是石級落差大，不時被樹根、大石阻礙，是這路線最辛苦一段（逆走芙蓉別落三塊田時間與上山接近，證明由打瀉油坳至三塊田的路曲折）。

約40分鐘後走完石級，看到寫上往麥理浩徑的引路牌，就進入水土流失較多的泥石路段，此處較開揚，望到西貢白沙灣的帆船、遊艇陣。接上平坦的路，起步約1小時接上麥理浩徑到打瀉油坳，西方為黃牛山及水牛山，至於芙蓉別則為東面。三塊田路牌後方，有兩個入口都可到芙蓉別山頂，初段略為隱密需要細心認路。約10至20分鐘就到頂，一路向東越過比人高的草堆，就可細看西貢山水的景色。

登上芙蓉別後的全景景色。（周立賢攝）

👇👇按圖看清芙蓉別上的風景👇👇

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群山繚繞由北面馬鞍山、大金鐘、滘西洲，到鷓鴣山、飛鵝山都毫無阻隔，配以牛尾海、西貢海、萬宜水庫等，一張全景相看到西貢之美，難怪是香港看日出的景點。原路回到打瀉油坳（有餘力的可往黃牛山、水牛山），經麥理浩徑往茅坪方向下山，約30分鐘抵達四通八達的茅坪，不妨小休一會。

👇👇按圖看清落山到西貢市中心的路線👇👇

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由茅坪離開，最方便的當屬大熱北港，可順道經過打卡熱點竹林隧道。有體力的可以再行約半小時到昂平高原，再往北港坳離開。筆者就選擇較低人氣的大水井古道。初段略為沉悶，勝在下坡斜度不高，又較快抵達西貢市中心。見到水管及伯公廟即快到竹林，不用排隊或避人慢慢打卡。及後經北港坳靜靜地穿過村落，約半小時內接回石屎路到西貢市中心。

先苦後甜是這路線的總結，由白沙灣登芙蓉別的路不易行，份外珍惜由芙蓉別望向馬鞍山到飛鵝山景色。落山路全都是鋪好、指示清楚的大路，大水井古道的竹林為行程添上完美句號。若不想在西貢作起點，可以於大水坑站經梅子林/茅坪等芙蓉別，或於小瀝源經石芽背逆走麥理浩徑再登芙蓉別，難度及距離分野不大。

這條行山路線的地圖。

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