曼聯失寵雙子無緣英格蘭大軍　修夫基透露連格辛祖落選原因

英格蘭領隊修夫基昨日（4日）公布今月國際賽期的大軍名單，曼聯前鋒拉舒福特獲得重召，但他的兩名球會隊友查頓辛祖及連格就落選。修夫基直言，辛祖及連格在曼聯缺少上陣機會，是兩人落選的原因。



查頓辛祖加盟曼聯後表現不振。（Getty Images）

修夫基被問到辛祖及連格缺席的原因，他指兩人需要踢回正選，並要交出好表現，他續說：「如果你能夠在球會有穩定的正選，我們才能有更好的機會去評估你的足球狀態。」

連格在曼聯不受重用，落選英格蘭大軍。（Getty Images）

辛祖有入選今夏的歐國盃大軍，上季效力多蒙特時也是英格蘭大國腳常客，但今夏轉投曼聯後，至今只得3次英超正選機會，一直未能找到入球或助攻，近期更加長居冷板。連格的情況類似，上季外借韋斯咸踢得好，今季回到曼聯則欠機會，今季還未試過英超正選，大多是後備上陣。

馬德里體育會右閘捷比亞亦落選，修夫基解釋想給予列斯占士及阿歷山大阿諾特表現自己的機會。加雲菲臘斯及哈利馬古尼上月受傷，與拉舒福特一起重返國家隊，但湯姆利及奧尼屈堅斯就落選。

今期英格蘭大軍名單：

門將：比克福特（Jordan Pickford）、蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）、森莊士東（Sam Johnstone）



後衛：基爾獲加（Kyle Walker）、勞基梳爾（Luke Shaw）、史東斯（John Stones）、哈利馬古尼（Harry Maguire）、泰朗明斯（Tyrone Mings）、高亞迪（Conor Coady）、芝維爾（Ben Chilwell）、列斯占士（Reece James）、阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）



中場：迪格蘭賴斯（Declan Rice）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson）、加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）、美臣蒙特（Mason Mount）、祖迪比寜咸（Jude Bellingham）、禾特普斯（James Ward-Prowse）



前鋒：哈利卡尼（Harry Kane）、史達寧（Raheem Sterling）、拉舒福特（Marcus Rashford）、譚美阿巴謙（Tammy Abraham）、基亞利殊（Jack Grealish）、菲爾科頓（Phil Foden）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）



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