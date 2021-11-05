沙維執教巴塞隆拿已無障礙　艾薩德收到解約金後爽快放人｜西甲

沙維即將返回母會巴塞隆拿接任教練！卡塔爾球會艾薩德宣布，願意放走主帥沙維，讓他執教巴塞。據報，巴塞副主席及足球總監近日飛到卡塔爾，商討沙維的轉會，有傳巴塞欲以友賽取代解約金，但遭艾薩德拒絕，最終巴塞向艾薩德支付500萬歐元的解約金。



艾薩德今日（5日）透過Twitter宣布沙維離隊的消息，他們的行政總裁Turki Al-Ali公布：「艾薩德收到了合約中解除條款的款項，管理層同意沙維轉投巴塞。沙維是艾薩德歷史的重要部分，祝福他未來取得成功。」

沙維近兩年在艾薩德教波。（Getty Images）

Turki Al-Ali續表示：「幾日前，沙維通知我們這時候轉投巴塞的渴望，因為他的家鄉球會正經歷嚴峻的時刻，我們十分理解，」他補充，艾薩德與沙維的感情不變，多哈很歡迎他一家人。

朗奴高文上周三下台後，巴塞很快就鎖定名宿沙維為接任人，副主席Rafa Yuste及足球總監Mateu Alemany本周飛到卡塔爾，希望盡快促成交易。有外國報道指，巴塞最初不欲支付沙維的解約金，只願意與艾薩德踢一場友賽，但遭艾薩德拒絕，最終巴塞都要支付500萬歐元的解約金，令到艾薩德放人。

沙維是巴塞的名宿。（Getty Images）

41歲的沙維在2019年掛靴後，留在艾薩德擔任主帥，執教97場比賽，取得64場勝利，僅負17場，平均每場入2.7球，失1.3球，贏得4項錦標。據報，巴塞會為沙維開出一份至2024年夏天的合約，而巴塞亦會在今日宣布沙維接任主帥，他的首場執教巴塞的比賽會是11月20日聯賽對愛斯賓奴的打吡戰。