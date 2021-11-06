安心出行︱港超球迷耽誤半小時　觀眾人數微跌：不是主場不入場

香港足球總會早前公布市民入場睇波必要使用「安心出行」App，周六（6日）為規定實施後首個比賽日。在上演香港超級聯賽冠忠南區主場對香港U23的香港仔運動場，有球迷因下載「安心出行」而耽誤入場時間近半小時。



足總主席貝鈞奇早前受訪時表示，相信有關措施「不會帶來太大麻煩」，又指球迷「適應後會習慣」。香港仔運動場今日主要入口有約10多名足總及場地職員把守，檢查球迷入場前有否使用「安心出行」，普遍市民都在短時間內順利入場。

有球迷未能下載安心出行。（袁志浩攝）

不過，約開賽前半小時，有一名洋人面孔的球迷嘗試入場，惟手機未有安裝「安心出行」App。這位球迷原先以普通QR Code掃瞄器「掃碼」，及後在足總職員協助下，嘗試利用球場wifi下載「安心出行」。

該名球迷擾攘半小時後獲放行，改由「填紙仔」入場。（袁志浩攝）

球迷未能下載安心出行 耽誤進場錯過入球：Horrible

然而擾攘近半小時，該球迷仍未能完成下載。據了解，場地職員按康文署指示，最終放行這位球迷，讓他透過「填紙仔」的方式入場，惟直至他成功購票，比賽經已開始，甚至出現了首個入球（上半場5分鐘）。

他受訪時指，一向沒有下載安心出行，形容有關安排不方便（Not user-friendly），「我下載到80%時，進度就暫停了很長時間。他們就說可以填表，像之前安排一樣。今次體驗很可怕（horrible），但也許這是我的錯。」

足總安排10多名職員在入口協助及檢查球迷使用安心出行。（袁志浩攝)

球迷料新措施減少入場人數

另一位球迷葉先生攜同小朋友入場，他透露足總減去填健康申報表的手續，改用安心出行「都OK」，「嘟完再填就麻煩，也是30秒內的事，沒有耽誤太耐。」

不少市民都順利「掃碼」入場，場外未有出現混亂。（袁志浩攝）

至於年輕球迷楊先生就稱，睇波活動不應強制使用安心出行，「之前一向有填紙仔」。身穿南區球衣的他相信，安排會影響入場人數，「一定會少了人睇波，尤其是年輕人，以後不是南區主場，我也不會入場。」足總公布，今場最終獲396名球迷入場，相比南區上次主場賽事（451人），以及菁英盃於相同場地的比賽（515人），都輕微下跌。