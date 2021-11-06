港超聯︱香港U23兩場失10球吃連敗　黃威感觸勸隊友盡早成長

港超聯新球隊香港U23周六（6日）再慘敗冠忠南區1：4，開季經歷兩場大敗。無論是身為前港腳的教練朱兆基，或是港隊中場黃威，也感嘆陣中一班小將，要盡早領略職業足球的真締。



兩隊今季於菁英盃曾交手，當時南區半場領先3球下被連追兩球，幾乎失分。今場開賽僅5分鐘，史提芬彭利拿禁區內轉身抽射破網，10分鐘後再接應鞠盈智右路傳送，搶點門前近射得手成2：0。

黃威今場首度為香港U23正選披甲，即取得入球。（袁志浩攝）

香港U23此戰有港隊中場黃威首次擔正，完半場球隊把握南區鬆懈，周家樂主射罰球被謝德謙擋出，由黃威門前「執雞」追近比分。

不過下半場早段南區先後憑佐佐木周禁區頂撞射死角，61分鐘更有史提芬彭利拿完成帽子戲法，終大勝4：1。賽後南區3戰全勝排榜首，香港U23錄兩連敗包尾。

香港U23接連吞下兩場大敗。（袁志浩攝）

「不能跟業餘港會比較」

香港U23今仗依舊陣容不整，尚有主力跟主帥因隔離未能歸隊，招致大敗似乎無可厚非，但暫代教練朱兆基直言這已不能再是藉口。「我們派黃威跟羅曉聰出場，達到了入球的目標，但變相要收起黃浩然跟郭子堦（因球隊只能派3名23歲以上球員出場），防線冒險了一點。」

朱兆基希望球員不再以人腳不整做借口。（袁志浩攝）

早前在菁英盃擊敗港會，香港U23上至班主霍啟山、下至球員都為此慶祝。但朱兆基表示部份球員踢得不夠「肉緊」，犯下在職業層面難以接受的錯誤。「港會是業餘，不應跟他們比較或以贏弱隊做目標。」

黃威感觸：不要因為年青就犯錯

然而朱兆基透露，陣中「老大哥」黃威在練習時不斷灌輸小將各種訊息，也許正是邀他加盟的原因。這位29歲中場今季從東方龍獅外借，此戰在前線弧軍奮戰，備受夾擊下「寸步難行」；球隊也長期受壓，攻勢「未開始已經結束」，一切跟在大球會時差別很大。

過往多踢中場的黃威今場在前線面對外援守衛夾擊，踢得艱辛。（袁志浩攝）

「絕對（踢得）困難，希望......」黃威停頓了良久，看似有點感觸，他邊「索」鼻水邊道：「希望年青球員可以快點成長，不能用太多時間，否則很快被淘汰。切勿因為自己年青，就可以犯錯，他們不單止要踢給自己看，還要讓別人賞識，才可以繼續踢下去。」