英超｜曼市打吡曼聯淨負兩球　曼城控制大局迪基亞神勇難救隊友

英超第11輪重頭戲「曼市打吡」，雙方後防均有主力未能上陣，正選陣容有所變動。

曼聯上半場全程受壓，先有艾歷拜利擺烏龍，完半場前再因後防失誤而再失球，落後0:2。



近况反覆的曼聯，中堅華拉尼於周中對阿特蘭大時受傷，三中堅陣式的位置由報稱有微傷的域陀連達路夫取代。對熱刺一仗任正選兼入球的老將卡雲尼受傷，由格連活特夥拍C朗拿度正選攻堅。

曼聯在開賽7分鐘先失。曼城在右路傳中後被解圍，輾轉溜到左路再次組織。祖奧簡斯路左路傳中，艾歷拜利在近柱欲解圍卻欠準，改變方向後角度非常刁鑽，飛入遠柱網仔。

拜利在近柱未能解圍，令皮球飛向網仔擺烏龍。（Getty Images）

曼城領先後未見特別施壓，曼聯在上半場亦未見起色。「紅魔」在26分鐘有一次精彩攻勢，C朗拿度接應梳爾左路傳中，側身對龍門，車身窩利施射，但被艾達臣救出。扳平不成幾乎再失。迪布尼28分鐘在禁區中路施射被梳爾擋走。加比爾捷西斯補射，眼見可以拉開比數又被迪基亞救出。

C朗拿度製造曼聯全場唯一中目標攻門。（Getty Images）

曼聯門將迪基亞上半場屢救險球，上半場後段近門擋球，免連達路夫擺烏龍。及後連環救出兩次曼城極具威脅的埋門。單在上半場，他已貢獻5次撲救。可惜，曼聯在完半場前仍要再失。

簡些路在補時階段再次在左路傳中，曼聯防線集體判斷出錯。馬古尼及梳爾先後欲讓球溜走，梳爾冷不防貝拿度施華伏兵遠柱，接應撞射。迪基亞僅僅反應到，仍把來球拍入網窩。曼聯半場落後兩球。

齊齊漏，益對手，曼聯輸到第二球。（Getty Images）

曼聯下半場希望收復失地，擺烏龍的拜利被換入，由查頓辛祖入替。及後又換入拉舒福特及雲迪碧克，但增加前線人手，未見顯著成效。曼城領先兩球，未見刻意施壓，著力控制大局。整個下半場最具成脅一腳，來自菲爾科頓接應突擊施射，可惜中外柱彈出界。

曼聯整個下半場既無射門中目標，亦未曾在禁區內射門。相反，曼城雖未增添入球，但5次在禁區附近起腳，足見今仗雙方表現之差距。

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曼聯正選陣容（3-5-2）

龍門：迪基亞

後衛：艾歷拜利、哈利馬古尼、域陀連達路夫

中場：雲比沙卡、費特、般奴費南迪斯、麥湯米尼、勞基梳爾

前鋒：C朗拿度、格連活特



蘇斯克查暫時保住帥位，今仗大戰又要因傷兵問題變陣。（路透社）

曼城正選陣容（4-3-3）

龍門：艾達臣摩拉斯

後衛：基爾獲加、魯賓戴亞斯、史東斯、祖奧簡斯路

中場：奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪、根度簡

前鋒：加比爾捷西斯、菲爾科頓、貝拿度施



英超第11輪直播賽程：

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點圖睇：蘇斯克查上任後，英超各隊轉會開支比較（資料來源：Sky Sports）