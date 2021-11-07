英超︱車路士遭般尼迫和榜首優勢減　杜慈賽後慨嘆對手純粹靠運

正所謂「般尼從來不易」，車路士周六主場遇上這支榜尾球隊，即使上半場由夏維斯先開紀錄，卻未能守到最後。

賽後藍軍主帥杜慈慨嘆對手純粹運氣好，認為車路士對般尼：「100次之中99次會贏」。



榜首球隊車路士開賽僅33分鐘，便由狀態大勇的右閘列斯占士傳中助攻，夏維斯接應迎頂入網領先1：0。

不過藍軍之後未能擴大比數，戰至79分鐘更被般尼捷克前鋒馬迪維達（Matěj Vydra）射成1：1。雙方維持比數至完場。賽後車路士仍以11戰26分居榜首，惟領先優勢稍為縮減，般尼則以8分排在第18位。

車路士英超4連勝、所有比賽7連勝走勢，出乎意料在般尼身上結束，車路士領隊杜慈賽後表示，「這正是所有人熱愛足球比賽的原因，當一支球隊忘記射入那些應該取得的入球，另一隊便有機會搶到一分。」

他認為，「我們踢了一場精彩的比賽，我當然感到失望。如果踢同一場比賽100次，我們99次會贏。今天我們就是贏不了。」

杜慈分析，「第二個入球決定一切。比賽永遠存在只要你錯過一球，一次傳中，這種事便會發生。這是我們的錯，我們應該入球，我們創造出如此多機會。」他抱怨，「你成功限制到對手的位置，創造大量機會，我們卻讓他們相信，純粹靠運也可以搶得一分，然後事情就這樣發生了。」

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