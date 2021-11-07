英超｜曼城將帥贏波後仍大讚曼聯　名宿堅尼不領情

利物浦早前在「雙紅會」半場已大數曼聯，賽後球迷紛紛開玩笑指領隊高普「玩爛玩具」，「擔心」曼聯主帥蘇斯克查即將被炒。

今周的曼市打吡，曼城領隊哥迪奧拿無論在戰術上或是賽後發言，都完美示範為對手「保住份工」的藝術，但曼聯名宿堅尼卻有另一看法。



曼聯主場對曼城雖沒有像對利物浦般大敗一場，但卻刷出不少恥辱數據，例如射門命中自己龍門的次數竟較射中對手大門更多，到了下半場，領先兩球的「藍月亮」更開啟練波模式，如入無人之境地搓傳，沒有積極地再爭取入球；「紅魔鬼」球員就像馬騮搶球中的馬騮，即使偶爾碰到皮球，也只是一兩下就將球送回對手，完全無法造成威脅，曼城全場也毋需換人，可想而知踢得有多輕鬆。

曼聯雖然「只」以兩球差距敗予曼城，但場上表現差得令人無言。（Getty Images）

哥迪奧拿不單在場上「畀足面」，賽後也盡顯其語言藝術：「曼聯其實很危險，所以我們才要保持那麼多的控球。若讓他們在奧脫福踢得順暢，就會變得有點像在晏菲路了。他們有這能力的。」菲爾科頓也加入這行列，道：「曼聯是一支很強的球隊、作客奧脫福還是很艱難的，不過我們今天真的踢出了級數。」

雖然曼城以極具統治力的表現擊敗曼聯，但哥迪奧拿賽後不忘向對手笠高帽。（Getty Images）

曼聯名宿堅尼可不認同，除了直言自己「已放棄這班球員」，更認為如此輸給曼城，較大敗予利物浦「感覺更差」：「半場前的入球意味着比賽已經玩完，實在踢得太差了，雙方的差距是在於級數、質素和場上決策……基本上就是全方位地有差距。說踢得像大人對小朋友也許比較老土，但曼聯真的差得難以置信。」

堅尼更認為，輸給曼城後，蘇斯克查的壓力較輸給利物浦後更大：「Ole（蘇斯克查）今晚的壓力比對利物浦賽後更大，他在賽後訪問時，很顯然地動搖了。」

堅尼認為，蘇斯克查（圖）敗予曼城後，壓力應該較潰敗予利物浦後更大。（Getty Images）

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