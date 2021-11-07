女足︱不輸大球會的小團隊　韋婉婷縱不外流也有得着

新一季女子甲組足球聯賽昨晚（6日）揭幕，上屆冠軍公民跟愉園都有主力離隊，變相拉勻了球會間的實力。

曾效力公民、已轉投沙田的港隊中場韋婉婷，對此有所體會。



今屆女甲聯賽由8支球隊角逐，衛冕的公民、半職業化的傑志、獲多名主力回歸的車路士足球學校（香港）跟沙田都有力爭標，是近年來競爭最激烈的一季，打破過去數屆主要由愉園跟公民壟斷的局面。

傑志首推半職業化望衝擊亞冠 張煒琪離公民來投：私人原因

爭標份子沙田鬥大埔，由前鋒孔悅打破僵局。（袁志浩攝），

縱不外流也有得着

有港隊隊長陳詠詩、韋婉婷、王素嫻等坐鎮的沙田，昨日首戰面對由男子隊「名宿」葉佳執掌的大埔，雖由前鋒孔悅先開紀錄，但尾段被追和1：1失分。沙田球員賽後難掩失望，但韋婉婷指凡事非準備好就一定有好結果，今季各隊實力平均，更重要是全隊一條心。

過往曾效力公民的她表示：「現在每場也很期待、踢得很累，雖然會辛苦及困難一點，但團結去成就一件事更開心。」

韋婉婷認為聯賽實力更平均，球員會踢得更開心。（袁志浩攝），

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去年外流過阿爾巴尼亞的她，現在心態是除遇而安，更關心隊友，「之前踢球會，落場踢波就夠，很多事不用理會。但在沙田場內場外也『關自己事』多一點，不是只想自己好，大家也為對方着想，所以留在這裏也會有得着。」

上屆聯賽冠軍公民跟傑志踢成平手。(公民女子足球隊 Facebook)

傑志逼和公民 車路士足校輕取愉園

開鑼日另一焦點落在傑志對公民，「藍鳥」今季首推半職業化，也有張煒琪倒戈上陣並建功，結果在主導球賽下跟對手踢成2：2。

新帥張寶春雖認為賽果合理，但指出球員有點緊張，踢得心急，埋門質素是「致命傷」，「她們要相信球隊踢法，令它產生多點機會。」

前愉園射手宋麗雯轉投車路士足校，首戰即倒戈。（袁志浩攝）

至於正式「分手」的車路士足校跟愉園亦在開鑼日相遇，最終有王淑芬、馬澤純、姚希雯及宋麗雯等加盟即倒戈的車路士足校，輕取由鮑家耀領軍的「快活谷」3：0，升上榜首。

主力王淑芬指球隊踢出部署，以快速傳送、轉方向等拉鬆敵軍防線，但防守上仍有待加強。「希望今年在前列有好成績，但不想給球員太大壓力，要一場比一場好。」