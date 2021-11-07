劍擊｜香港公開賽11月底舉行或免費入場　蔡俊彥：希望氣氛更激烈

東京奧運掀起的劍擊熱潮仍然正盛，港隊花劍手蔡俊彥、吳諾弘、楊子加與崔浩然在周日（7日）擔任港九小學分區劍擊比賽裁判及與學生交流，港將們表示希望能在11月底舉行的香港公開賽，提早適應世界賽氣氛和節奏。



男花代表在劍擊熱潮下頻頻出席活動，今日擔任學界賽事裁判。（盧翊銘攝）

為應付12月中展開的高強度世界巡迴賽，早前男花「大師兄」張小倫透露教練Gregory Koenig（Greg）已明言11月會開始辛苦，並要求運動員要集中訓練。在世巡賽前，本地亦會舉行「香港公開劍擊錦標賽」，從劍擊總會的招標告示可見，承辦賽事一方需安排「免費門票派發」，意味大眾有望免費入場一睹劍擊眾將的丰采，但疫情之下一切仍是未知數。

從男花港將近日的Instagram所看，負重的體能訓練亦似乎加量，崔浩然（Nic）表示：「剛剛一星期訓練量提升了，但因為月尾有比賽，教練會根據我們體能再調整。」

崔浩然歸隊後僅出戰兩個本地賽，將在月尾的香港公開賽力爭提升本地排名。（盧翊銘攝）

崔浩然在今年4月重返港隊，並在上月的本地賽贏得重返全職行列半年後首冠，完成歸隊僅兩個賽事後，現時本地排名第8的他坦言會在香港公開賽力爭提升排名，以爭取明年杭州亞運會資格。

蔡俊彥（中）擔任男花小學賽事決賽裁判。（盧翊銘攝）

男子花劍隊內競爭激烈，錯失東京奧運港隊代表資格、並在全運會摘下男子團體賽銅牌的楊子加坦言，對出戰體育熱潮下備受注目的香港公開賽並不期待，「不叫期待，有少少壓力，始終要競爭，訓練大家一齊畀心機，有競爭是好事，能帶來進步。」

事實上，男花隊內競爭的確激烈，不止有東京奧運個人賽金牌得主張家朗，蔡俊彥、崔浩然、楊子加、吳諾弘成績穩步上揚，加上身經百戰的「大師兄」張小倫，對男花來說，港隊隊內競爭可說是「幸福的煩惱」。

問到香港公開賽目標，蔡俊彥坦言希望奪得第一名，開玩笑道：「不再輸畀崔浩然。」（盧翊銘攝）

在東京奧運個人賽16強止步的蔡俊彥，坦言希望能在12月中出戰世界賽前以香港公開賽作熱身，他指今賽有機會在大型場地舉行，假如屬實能讓他們提早適應世界賽氣氛。他續說：「隊內競爭愈來愈強，大家實力一直提升，Nic又回來了，擁有世界水平的選手愈來愈多，希望在一個更激烈比賽氣氛下，帶動自己提早適應阿布扎比的比賽，不會有過分緊張的情況出現。」

花劍隊原定12月初前往杜拜參賽，惟因疫情問題，暫定將於12月中改赴阿布扎比出賽。