【羽毛球】兩中國球員打假波被禁賽　世界排名1398位故意輸波贏錢

世界羽聯（BWF）在周五（5日）確認，兩名中國羽毛球球員朱俊豪與張濱榕在2019年的國際賽中涉嫌操控賽果，遭禁賽兩年。



世界羽聯調查報告指，二人在2019年的國際賽事中違反了世界羽聯《反賭球及操縱比賽結果法》，並由2021年8月13日開始禁止朱俊豪、張濱榕參加所有羽毛球比賽兩年，直至2023年8月12日為止。中國羽協亦在結果公布後立即發表公告，支持對兩名球員的處分。

世界羽聯指出，年僅20歲的張濱榕被揭發在2019年多項賽事下注，遍及中國大陸、瑞士、法國的比賽，投至少36場。

中國兩名羽毛球員被BWF揭發打假波。(Getty Images）

而23歲的朱俊豪則在2019年的奧爾良大師賽混雙外圍賽，落注在自己的賽事並「放水」，違反了2017年BWF制定的反賭博條款。在該場超級100的奧爾良羽球大師賽中，朱俊豪伙拍華曉蓓對德國組合Daniel Hess及Stine Kuspert時，故意輸掉第一局，再連贏兩局反勝，朱俊豪更向友人洩露球隊內部消息，藉此操縱比賽結果，報告指其拍檔華曉蓓並不知情。

朱俊豪是在湖北一個博彩網站開設戶口落注有關賽事，國際博彩監管機構ESSA因認為其博彩行為可疑，並在奧爾良大師賽的混雙項目有異常收益，因而向BWF舉報，該網站亦因對朱俊豪的投注起疑，其後已禁止他下注。

世界排名第1398位的朱俊豪涉操縱賽果及「放水」予友人。（twitter）

BWF的報告指出，與事件相關的戶口有3個，調查證實其中兩個帳號屬於朱俊豪及張濱榕，第3個帳號則屬朱俊豪的友人Ming Liu，朱俊豪就是將自己會「放水」的內幕透露給該名友人。

而中國羽協昨也作出回應，支持世羽聯對兩名球員的處分，禁止他們參與國內羽毛球比賽，並撤銷他們在第14屆全運會參賽資格。朱張二人有權在21天之內向體育仲裁庭（CAS）提出上訴，二人均已決定放棄上訴。