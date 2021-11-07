港超聯︱流浪見識港會場威力　幸獲橫楣救命　主帥：絕不收貨

港超聯賽事相隔4季再在港會足球場上演，這場地以面積狹小聞名，加上是人造草場，並非港超比賽慣用的真草場地，球員未必能及時適應。

標準流浪周日（7日）率先感受這個球場的「威力」，在領先3：0下，尾段遭港會連追兩球，補時更差點被絕殺追和，最終險勝3：2。



流浪今場只花了3分鐘就開紀錄，基藍馬接應左路罰球拗腰地波傳中，小禁區頂的巴辛輕鬆掃入成1：0。換邊後巴辛在58及68分鐘再添進帳「戴帽」，流浪改寫比分至3：0。

此時流浪換走盧均宜，又以法蘭度入替有黃牌在身的基藍馬，防線隨即受港會的高空轟炸挑戰。港會74分鐘先由安高沙尾柱接應角度窄角度抽入；進入3分鐘補時階段，更憑一記頭槌攻門省中劉學銘笠入追至2：3。

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補時混戰港會射中楣 流浪驚險取3分

擁有主場優勢的港會在球迷助威下大軍壓境，完場前羅賓士高左路斬入禁區，混戰中劉學銘升高頂走不遠，菲杜化後上抽射中楣彈出，結果流浪飽食「驚風散」下力保勝果，全取3分，升至第4位，仍未開勝門的港會就排第6。

港會始終未能追平比數，眾將顯得相當失望。（袁志浩攝）

姚浩明：球場大小像每次都改變

踢足全場的姚浩明回過神後接受訪問，他指自己也是首次在港會場出戰港超，感覺跟平日在康文署球場有很大分別，「觀眾距離很近，能推動球員比賽；但場地細，每次踢（球場）大小也好像改變了一樣，草地也很彈，需要時間適應，令球員有點緊張。」

流浪中場姚浩明坦言港會場地是個大挑戰。（袁志浩攝）

流浪主帥賴嘉輝亦認同場地對球員有影響，「港會對任何球隊也有能力入波，不論比分也不會放棄，他們在主場打高一班。」他雖對勝出感滿意，但形容過程絕不收貨。「3：0後集中力下降了很多，後備球員未準備好戰鬥。今次過關，但之後對更強的對手，幸運之神不可能再站在我們一方。」