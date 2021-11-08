英超｜利物浦負韋斯咸吞今季首敗　莫耶斯領軍升上第三位

英超周一（8日）凌晨上演前列大戰，由賽前列第4位的韋斯咸對第3的利物浦。

最終紅軍落敗，在各項賽事的25場不敗走勢告終、今季不敗身也被破，同時錯過升上積分榜第2位的機會。



開賽才4分鐘，韋斯咸就憑一個左路的角球取得入球，門前混亂間皮球碰到艾利臣比加入網，雖然前柱的奧邦拿在攻勢中有阻檔利物浦門將艾利臣之嫌，但VAR檢視後認為不構成犯規，令紅軍剛開波已落後。未幾艾朗加斯威爾在禁區邊緣飛剷佐敦軒達臣，雖然先中波，但未有收腳下再命中軒達臣小腿，VAR再度檢視有否構成嚴重犯規，最終沒有判罰。

開賽不久，艾利臣比加就不幸撞入烏龍球。（Getty Images）

在韋斯咸的密集防守下，利物浦32分鐘才迎來一次較近磅的機會，迪奧高祖達禁區內跳頂，皮球僅僅在楣頂掠過。

39分鐘，穆罕默德沙拿在禁區頂搏得罰球，阿歷山大阿諾特主射，皮球彎過人牆邊緣最矮小的查洛保雲頭頂入網，追平成1：1完半場。

換邊後兩軍繼續踢得進取，僅4分鐘，韋斯咸幾乎再度領先，再一次左路的角球，迪格蘭賴斯接應頂中門楣彈出；利物浦隨即反擊，安德魯羅拔臣左路傳中，後上的沙迪奧文尼撞射被「槌仔」門將法比安斯基擋出。

兩軍的攻守組織漸見混亂，到67分鐘主隊再領先，韋斯咸一次反擊，查洛保雲持球在人群中突破再交出一記斜傳予柏保路科奴斯，推射破門成2：1，利物浦隨即調入堤亞高艾簡達拿希望改善中場的控制和組織，也是這位西班牙中場自9月以來首次上陣。

不過艾簡達拿入替後未見效果，利物浦已再失一球，韋斯咸右路角球，蘇馬竟可在禁區內無人看管，他輕鬆在尾柱接應頂入成3：1。

紅軍再接連換入奧歷治及南野拓實，前者83分鐘即有貨交，他先是背對龍門接球，再一控一轉身再射入網，追近成2：3。餘下時間利物浦全力圍攻韋斯咸，「槌仔幫」亦全軍退守，希望保住3分。補時階段利物浦一個罰球機會，文尼在無人看管下施插水式頭槌卻斜出，錯失大好追和的機會。

最終利物浦以2：3落敗，兩場聯賽不勝後跌落第4位，平球會紀錄的25場各項賽事不敗走勢告一段落，這場賽事同時是紅軍今季第一場敗仗，紅軍在國際賽期後，將要在主場迎戰大勇的阿仙奴。至於韋斯咸獲得今季第7場勝仗後，升上聯賽榜第3位。

奧歷治為利物浦追近比數。（Getty Images）

莫耶斯今季領韋斯咸踢出佳績。（Getty Images）

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