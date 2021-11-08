女籃｜七喜反勝南華取開門紅　黃昕鈴復出攻入13分

氣溫急降的周一（8日）女子高級組銀牌開鑼，停擺多時的女甲終於落實訴街場重開。

首場有安邦以72：52福建；緊接再有南華對上去屆聯賽冠軍七喜。雖然七喜一度處下風，但卻末段回魂，憑黃昕鈴和李芷晴分別攻入13分和16分，最後以60：55小勝南華。



女子甲組退而求其次於街場開賽，皆因防疫規定，康文署豁下體育館職員必需全員完成接種兩劑新冠疫苗及滿14天後，才能豁免配戴口罩地進行賽事。但全港未有場地能符合而修頓則未有檔期，繼而選擇街場開打。

黃昕鈴傷癒復出第一場，攻入13分。（張倩儀攝）

兩隊在入局快，在陣地攻勢中互有得手，一度陷入拉鋸。直到下半場，南華看中七喜體力下降，憑施萍萍的放籃和廖詠心起手命中，打出優勢，拉開5分差。七喜雖然一度處於下風，但調整過後，先有黃昕鈴快攻得手，再有李芷晴接力，鏟籃、三分樣樣有，連取11分。

最後1分半鐘，譚雪婷博得「And-1」打出氣勢反超，更在最後階段，七喜憑黃昕鈴和李芷晴連打兩次快攻拉開4分，最後順勢以60：55小勝南華。雖然七喜一度陷入危機，但全靠教練王晶的一句：「你地有幾想贏？」下半場卻突然回魂。其中黃昕鈴也是功臣之一。眼見其狀態相當好，但其實這只是黃昕鈴前十字韌帶傷癒後的第一場比賽：「既熟悉又陌生，場地不同，隊友也有一點不同，但都是籃球的感覺。」

李芷琪末段大爆發連取11分，全場攻入16分。（張倩儀攝）

等待超過兩年，一直努力恢復，也想盡快投入練習，只為了這一刻，上場這瞬難免緊張：「因為算是一張成績表，看自己rehab的表現；但也擔心，因為硬地和室內場不同，室內場場邊不會有這麼多人。」

施萍萍狀態大勇，但末段被七喜「反級」。（張倩儀攝）

因為女甲再戰街場，對球員來說都是一個擔心和緊張的原因，因為街場太多不可控的因素；除了有近百人圍觀，旁邊有人在「鬥波」，也有小朋友奔跑：「現在和球迷好近，有危險性，很多人都好想有得打只好在這個情況下就將就，希望之後可以回到室內，為球員好，為觀眾也好。」

但其中一個不可控因素，竟成為優點？「今天氣溫下降算好，似返室內場有冷氣。」

「你們有多想贏？」全靠教練一句點燃起決心。（張倩儀攝）

今天的天氣對球員來說可算恩賜，她憶述暑假練街場，10分鐘就虛脫。由於女甲大多沒有班主，也沒有資源支持，只靠球員和教練自行承擔，「之前打室內場才會夾錢打室內，但炒賣情況太嚴重，現在炒到1500蚊一個鐘，真的承擔不了。」所以街場的冬夏，黃昕鈴也有心得，但仍然期待女甲能回到室內場減少場外影響。