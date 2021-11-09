英超熱話︱曼聯扭轉頹勢另類療法　地上最強曼迷Tyson Fury願出手

曼聯0：5恥辱大敗予利物浦後不久，又在曼市打吡以更慘烈的方式不敵曼城，曼聯球迷無一不感到極度沮喪，拳王Tyson Fury也不例外。

Fury不止打拳叻，評論足球和曼聯的情況也頭頭是道，看罷對曼城一仗後，他生氣得揚言要直衝紅魔訓練基地卡寧頓，為一班球員提供一課震撼教育。



拳王Tyson Fury十分不滿曼聯球員表現，揚言要到卡寧頓訓練基地狠狠教訓他們。（Getty Images）

外號「吉卜賽之王「（The Gypsy King）的Tyson Fury，在曼徹斯特出生，經常到奧脫福觀戰支持曼聯，這場曼聯對曼城的打吡大戰，他與前紅魔名將艾拉（Patrice Evra）一起觀戰。

曼聯0：2不敵曼城後，愛之深、責之切的Tyson Fury在Instagram上載短片，形容愛隊曼聯這場敗仗「輸得仲慘過Deontay Wilder跟我比賽」，「我們完全地被狠狠擊倒。」

曼聯不敵曼城後，Tyson Fury在Instagram上載短片講波。（Instagram＠gypsyking101）

Fury認為，紅魔近周的頹勢，全因球隊欠缺勝利者思維，「我沒有不尊重你們任何一個的意思，但我認為落敗部分原因是，球員並沒有盡全力嘗試贏得這些比賽。」

他分析，「球員似乎安於現狀，發生的事情，就讓它發生。」Fury以自己在拳賽時的心態作例子，「你知道嗎？就算當我跟Wilder作戰時被擊倒，或是我跟任何人比賽時，我從未想過自己會輸掉拳賽。」

點圖睇：深愛曼聯的拳王Tyson Fury

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嬲到預備親自出手

「我總是相信，自己會後來居上然後勝出，這叫做勝利者思維，是你們在過去兩仗所缺乏的。」Fury更作出直闖卡寧頓訓練基地的預告：「我和艾拉將會加入訓練，給你們說一番你們正需要的狠話，我很快會見到你們，作好準備了。」

Fury在短片中Tag入艾拉，這位前曼聯球星的回應只有一個字：「painful」（痛楚）。艾拉又認為，Fury放話要到卡寧頓不是壞事，「我們的戰鬥能量，有助曼聯重拾勝利者思維。」