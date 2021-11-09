行山｜朱智賢方紹聰挑戰虎吼石河　難度高望落會腳軟｜野外步出2

J2節目《野外步出2》昨晚的一集，方紹聰（奶仔）與朱智賢挑戰高難度行山路線，他們經虎吼石河上狗牙嶺，經過一線生機，再登上香港第二高峰鳳凰山，最後日落時有緣見到鳳凰山的雲海美景。節目中提到，虎吼石河、一線生機以至鳳凰山都有難度，有危險性，不宜胡亂挑戰。



他們經引水道入到中狗牙坑，爬上一堵長滿樹根的澗壁，愈往上游，澗道就愈多碎石，進入虎吼石河。以防萬一，朱智賢及奶仔上到石河後，都戴上頭盔行。石河上的石頭鬆散，大力踩上去的話，有機會令石塊跌下，危及其他同行人士。奶仔分享行石河的經驗，建議踩上一些大的石頭，與朋友同行時，盡量左右爬，不要前後，保持距離。

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奶仔在上石河之前提醒：「虎吼石河屬於比較高難度，還有少少危險性，找到有經驗的行山人士陪同才來挑戰。」朱智賢最近常常行山，她在節目中表示：「我覺得都幾難行，不是全程都很難，但有很多驚險位，望落去會腳軟。」

上完虎吼石河後，他們行經一線生機，奶仔建議行山人士不要全靠鐵鏈，有需要可以坐下來落。節目跟住補充，初學者、懼高及平衡差的朋友不宜胡亂挑戰一線生機。他們繼續上，攀閻王壁，上到斬柴坳，坐上「小鳥回頭」石，再登上934米高的鳳凰山。

很幸運地，他們在黃昏看到鳳凰山的雲海美景，朱智賢感歎：「幾辛苦都好，最尾見到超靚的景象！」朱智賢近一年開設影片頻道，拍攝行山片，當奶仔問到她選擇行山的原因時，她說：「我喜歡辛苦完之後，看到優美景色的那種感覺，以及行山可以鍛鍊意志。」

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