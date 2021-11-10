雲格紀錄片首映禮阿迪達捧場　費格遜讚老對手有項功績凌駕一切

阿仙奴傳奇領隊雲格的紀錄片《Arsene Wenger – Invincible》昨晚在英國舉行首映禮，除了雲格到場外，現任阿仙奴領隊阿迪達及技術總監伊度都有出席，還有伊恩胡禮、迪臣等兵工廠名宿。雲格的老對手費格遜雖然沒有親到首映現場，但他在電影中亦有出鏡，力撐雲格多年來的功績絕不簡單，並認為那些叫雲格下台的槍迷應當感到羞愧。



雲格的紀錄片《Arsene Wenger – Invincible》昨晚舉行首映禮。（Twitter）

曼聯傳奇領隊費格遜在電影中說：「雲格每年都幫阿仙奴保住歐聯席位，但他還是受到批評。球迷應當感到羞愧。雲格及我都已是恐龍了（時代已經過去），但我們以前都做得不錯。我贏了13次聯賽，但從沒有一季接近過不敗。（全季不敗）這份功績凌駕一切，這是屬於雲格的。」

雲格及費格遜向來惺惺相惜。（Getty Images）

雲格昨晚親臨首映現場，當然被記者問到對阿仙奴及阿迪達的評價，這名法籍老帥說：「我給球迷的建議是，繼續支持球會。給阿迪達去嘗試，增添動力，保持現在的勢頭。他們已經投資了很多錢入去，希望球隊兌現潛力，繼續保持氣勢。」在阿迪達的帶領下，阿仙奴雖然開季失利，但近況回勇，聯賽3連勝，現排第5位，力壓曼聯。

雲格出席首映禮。（Twitter）

阿迪達在首映禮上也談及雲格，視他為教練生涯的啟蒙恩師，更直言「如果沒有他的話，我不會在今日的位置上」。被追問雲格是否他成為領隊的原因，阿迪達說：「百分百是。我還年輕的時候，有很多想法，但他是另一個層次，啟發了我如何看一場比賽。」阿迪達歡迎雲格多點回來阿仙奴看比賽，並認為現在的球員都很喜歡他，「這20年來，對他來說太刺激了，他現在要稍微遠離一點，但我覺得他更多現身的話，對各方都有好處」。