FM2022｜51個必要留意高潛妖人推介　有3位超強新星PA獲評-10

著名足球遊戲《Football Manager 2022》（簡稱FM2022）在11月9日正式推出，各位玩家最想知道的，肯定是那些潛質優厚的年輕球員。英國《每日鏡報》列出51位「高潛妖人」，喜歡培養球星的玩家不容錯過！報道指，今集《FM 2022》有3位潛力達-10的妖人。



《FM2022》已經推出，各位玩家開始了領隊生涯嗎？（Twitter）

在《FM》系列中，每位球員都有兩個數字，反映他們的現時能力（CA）及潛在能力（PA），兩者的滿分都是200。CA愈近200的球員就愈強，今集CA最高的球員仍然是美斯，有194；而PA就是CA的潛在最高數值，愈接近200，就代表這個球員未來的能力值可能愈高。舉例說，曼聯的格連活特CA有148，PA已被定為178，代表培訓得宜的話，格連活特未來的CA最高可達178。

【9位在《FM 2022》PA獲評-10或-95的妖人】

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對於部分年輕球員，《FM》沒有設定固定的PA，而是引入一套以負數來顯示的浮動PA值。PA有-10的小將，就代表每次開始遊戲時，他的PA會隨機由170至200，所以PA有-10的小將潛質最高，是最高潛的妖人。在-10之下的是-95，擁有-95的年輕球員，PA會隨機得到160至190；至於-9的球員PA值就會在150至180之間，如此類推。

英國《每日鏡報》列出51位在《FM 2022》最高潛質的非固潛妖人，當中有3人獲得最高-10的PA，他們分別是皇家馬德里中場卡馬雲加、多蒙特前鋒尤素法莫高高及RB萊比錫中場莫列巴！他們都有機會在「開game」時隨機出到200的PA。

《每日鏡報》列出的51位非固潛妖人：

卡馬雲加Eduardo Camavinga（18）–皇家馬德里 （PA：-10）

尤素法莫高高Youssoufa Moukoko（16）–多蒙特 （PA：-10）

莫列巴Ilaix Moriba（18）–RB萊比錫 （PA：-10）

祖迪比寧咸Jude Bellingham（18) 多蒙特 （PA：-95）

安素法迪Ansu Fati（18）–巴塞隆拿 （PA：-95）

穆斯亞拿Jamal Musiala（18）–拜仁慕尼黑 （PA：-95）

艾迪耶美Karim Adeyemi（19）–薩爾斯堡 （PA：-95）

尤素夫迪米爾Yusuf Demir（18）–維也納迅速 （PA：-95）

Dominik Szoboszlai（20）–RB萊比錫（PA：-9）

科利安華迪斯Florian Wirtz（18）–利華古遜 （PA：-9）

保亞杜Myron Boadu（20）–摩納哥 （PA：-9）

紐奴文迪斯阿歷山大Nuno Mendes（19）–士砵亭 （PA：-9）

賴恩格雲貝治Ryan Gravenberch（19）–阿積士 （PA：-9）

基奧雲尼雷拿Giovanni Reyna（18）–多蒙特 （PA：-9）

Tanguy Nianzou（19）–拜仁慕尼黑 （PA：-9）

Josko Gvardiol（19）–RB萊比錫 （PA：-9）

Jurrian Timber（20）–阿積士 （PA：-9）

Harvey Elliott（18）–利物浦 （PA：-9）

馬度基Noni Madueke（19）–燕豪芬 （PA：-9）

Nicola Rovella（19）–祖雲達斯 （PA：-9）

Gavi（16）–巴塞隆拿 （PA：-9）

利夫拿文度Tino Livramento（18）–修咸頓 （PA：-9）

法比奧施華Fabio Silva（19）–狼隊 （PA：-9）

謝利美杜古Jeremy Doku（19）–雷恩 （PA：-9）

法蘭斯高查卡奧Francisco Trincao（21）–巴塞隆拿 （PA：-9）

Reinier（19）–皇家馬德里 （PA：-9）

Nico Williams（19）–畢爾包B隊 （PA：-9）

Benjamin Sesko（18）–薩爾斯堡 （PA：-9）

森梅利列斯Samuele Ricci（19）–安玻里 （PA：-9）

祖奧柏度Joao Pedro（19）–屈福特 （PA：-9）

Khvicha Kvaratskhelia（20）–魯賓卡山 （PA：-9）

盧卡羅美路Luka Romero（16）–拉素 （PA：-9）

Angelo（16）–SAN （PA：-9）

卓基Rayan Cherki（17）–里昂 （PA：-9）

Nico Serrano（18）–畢爾包B隊 （PA：-9）

Ernest Poku（17）–阿爾克馬爾 （PA：-9）

馬田辛列安奴Martin Satriano（20）–國際米蘭 （PA：-9）

Kayky（18）–曼城 （PA：-9）

Alfie Devine（17）–熱刺 （PA：-9）

Dane Scarlett（17）–熱刺 （PA：-9）

Bruno Iglesias（18）–皇家馬德里B隊 （PA：-9）

Takuhiro Nakai（17）–皇家馬德里B隊 （PA：-9）

耶利米賓奴Yeremy Pino（18）–維拉利爾 （PA：-9）

Julen Jon Guerrero（17）–皇家馬德里B隊 （PA：-9）

Lorenzo Lucca（20）–Pisa （PA：-9）

李康仁Kang-In Lee（20）–馬略卡 （PA：-85）

Tete（21）–薩克達 （PA：-85）

拜恩基爾Bryan Gil（20）–熱刺 （PA：-85）

Halil Dervisoglu（21）–賓福特 （PA：-85）

麥辛斯拿確斯Maxence Lacroix（21）–禾夫斯堡 （PA：-85）

干拿加歷查Conor Gallagher（21）–車路士 （PA：-85）