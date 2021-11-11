英超熱話｜紐卡素護級計劃受挫　傳英超球隊拒賣拒借免養虎為患

英超球隊紐卡素一夜暴富，當務之急是保住英超席位。

般尼茅夫前領隊艾迪賀維日前上任，「救火隊長」水源充足，卻未必齊人救亡。外界預計紐卡素在冬季轉會窗掃貨，已經傳出不少目標。不過，英超其他球會未必願意放人，原因關乎紐卡素新主。



賀維日前在聖占士公園球場會見傳媒，形容護級是「真正挑戰，沒有低估」。這位一手帶領般尼茅夫從英甲殺上英超的少帥，眼前挑戰當然是盡快為紐卡素在今季開齋。進入冬季轉會窗，則是另一場挑戰。

英超｜紐卡素宣布艾迪賀維出任主帥 降班教頭驚變億萬豪門舵手

紐卡素領隊賀維（中）在兩名管理層陪同下，會見傳媒。（Getty Images）

沙特阿拉伯主權基金入主紐卡素，股東之一Amanda Staveley表明會大力投資。老闆猶如「無限金錢」，想買就買，對家不一定「做你生意」。英超其餘19支球隊，早早反對紐卡素易主。及後，曼城以外的18隊通過臨時協議，反對球會與班主相關的公司簽訂巨額贊助合約。

英超｜艾迪賀維成紐卡素首簽 前車路士猛人勢任足球總監

紐卡素在上仗逼和白禮頓，英超11戰後仍未開齋。（Getty Images）

而為了阻止紐卡素「自肥企劃」，業內人士指不少英超球會將拒絕在冬季轉會窗與紐卡素交易，包括出售或外借球員，希望紐卡素繼續低沉，降班收場。賀維上任前，紐卡素已傳聞希望大手買人，組成「救火隊」解困。心儀目標不少是現時英超球員，希望「即插即用」。傳聞名單包括車路士翼鋒迪姆華拿、屈福特翼鋒伊斯美拿沙亞、曼聯中場連格等。

英超熱話︱利物浦「轉會精明眼」將離任 愛華士傳投紐卡素懷抱

英超｜紐卡素為免尷尬冬窗先下手為強 屈福特猛將才是真命天子

伊斯美拿沙亞今季在屈福特表現亮眼，是球隊的進攻命脈。（Getty Images）

紐卡素潛在新兵（按圖放大）：

+ 10

紐卡素易主惹起強烈反彈，既因為憂慮多一支強手，亦因為沙特阿拉伯在人權議題上劣迹斑斑。2018年卡舒吉進入土耳其伊斯坦堡的沙特阿拉伯領事館，一去不返，及後證實已被殺害及肢解，震驚世界。

【運動公社】紐卡素易主背後 埋藏着更晦暗的沙特「洗白工程」

紐卡素潛在新班王滿手鮮血 沙特王儲曾涉記者被殺案 收購為洗白