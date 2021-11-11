英超︱維拉宣布謝拉特出任新領隊　球會CEO看中他有兩大原因

英超球會阿士東維拉宣布，任命謝拉特出任主帥一職。

維拉近期狀態不佳，在英超聯賽5連敗，球會隨即辭退領軍3年的甸恩史密夫，並希望由前利物浦隊長謝拉特取之代之。今天他正式就任，球會CEO點出選擇他的兩大原因。



謝拉特成為維拉新帥。（維拉官網）

41歲的謝拉特，結束球員生涯後先回到母會利物浦出任U18主帥，期間表現出色，旋即升任預備組領隊。2018年沉寂多時的蘇超班霸格拉斯哥流浪找他執教，謝拉特成功領軍重拾輝煌，上季以不敗姿態奪得等待10年的蘇超冠軍。

他的領軍表現，令他得到不少球會青睞，維拉辭退甸恩史密夫後，隨即接洽謝拉特。

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維拉行政總裁佩士勞（Christian Purslow）解釋找來謝拉特的原因：「謝拉特成為教練後，在利物浦青年軍培育出一批頂級年輕球員，這是我們非常看重的經驗。之後他勇敢地到蘇超挑戰自己，為格拉斯哥流浪贏得蘇超冠軍的成就以及他在歐洲賽的領軍經驗，均令我們眼前一亮。」

「當我們跟謝拉特傾談時，他的領軍抱負、哲學以至價值觀，均與阿士東維拉完全吻合。」他指出，「我們很興奮可以由他帶領我們進入球會的下一個階段發展大計。」

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謝拉特表示，很榮幸可以成為維拉領隊。（維拉官方Twitter）

謝拉特則表示，「阿士東維拉是英格蘭足球一家充滿歷史和傳統的球會，能夠成為球隊新帥，我感到極度光榮。」他續稱，與球會班主和其他董事局成員傾談後，認定球會的發展計劃充滿野心，「我很期待可以幫助他們達成目標。」

他同時感謝執教3年多的格蘭斯哥流浪，並祝願球員、職員和球迷未來一切安好。全世界都知道，謝拉特的終極目標，是重返母會利物浦出任領隊。不過他明白在此之前，必須好好裝備自己，擁有足夠條件接替高普，而阿士東維拉正是一顆最理想踏腳石。謝拉特與維拉簽約3年半，合約料至2025年6月屆滿。高普與利物浦的合約則至2024年6月到期。

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