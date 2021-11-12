世界盃外圍賽｜葡萄牙和波而回　C朗不失雅興完場後照做暖男

世界盃歐洲區外圍賽進入最後階段，C朗拿度率領葡萄牙作客愛爾蘭，希望鞏固首名出線的資格，可惜全場交白卷，與愛爾蘭打成0：0平手。縱然C朗未有進賬，賽後繼續做暖男，即使對方是突然闖入球場的不速之客。



世界盃歐洲區外圍賽A組，葡萄牙與塞爾維亞雙雙突圍而出，最後兩輪賽事決定首名出線資格誰屬。

葡萄牙今輪作客愛爾蘭，C朗拿度正選領軍，配合般奴費南迪斯及比比等球員，力爭作客擊敗對手。兩軍今仗不乏攻門惟威脅不大，葡萄牙能否建功還看C朗，這名曼聯球星下半場中段接應安達施華傳中，升高一頂僅僅柱邊出界，其後末段切入大位右腳熨射同樣未能命中目標，葡萄牙遲遲未能打開缺口。戰至完場前補時階段，愛爾蘭的杜靴迪混戰中將皮球送入網內，可惜隊友因阻擋門將犯規在先，入球無效，最終兩軍全場互交白卷，各得1分。

C朗拿度連番攻門同樣無功而還。（路透社）

即使葡萄牙未能全取3分，與塞爾維亞同得17分，仍然以較佳得失球差壓過對手上榜首，下場兩軍將正面交鋒，直接爭奪出線決賽周的入場券。

C朗拿度貴為當代球王，除了現場一睹他的風采外，更有球迷希望有一步接觸，今仗在愛爾蘭主場有幾名球迷成功突圍，闖入球場，目標同樣是C朗。一名男球迷衝C朗而來，可惜最終被保安捉住。同人唔同命，另一名身穿愛爾蘭球衣的小女球迷卻幸運得多，完場後成功取得C朗的球衣，更加獲得一個擁抱。這個妹妹頓時成為世界上最幸福的人，其後隨即喜極而泣。

見到偶像，小女球迷感動萬分。（路透社）

Cristiano Ronaldo gives his shirt to a young emotional fan who invades the pitch at full-time 👏 💚 pic.twitter.com/mvLorZttPP — Football Daily (@footballdaily) November 11, 2021

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