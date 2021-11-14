烏蛟騰行到梅子林賞壁畫學生態　蛤塘士多享用柴火午膳｜行山路線

位於新界東北的梅子林近年被活化為生態文化旅遊景點，村內有故事館、美蝶園、菇牆等設施，還有多幅由作家葉曉文繪製的壁畫。這次的行山路線以梅子林村為目標，由烏蛟騰為起點及終點，在新界東北繞過圈，感受大自然之餘了解村落文化，並可以在蛤塘的發記士多享受一頓柴火午膳。



蛤塘村的景色。（顏銘輝攝）

梅子林、蛤塘行山路線資訊：

路線：烏蛟騰 > 亞媽笏 > 分水凹 > 梅子林 > 蛤塘 > 三椏村 > 三椏涌 > 烏蛟騰

路程：12.4公里

需時：5小時

技術需求：2星（沿途都有路牌指示，大多是古道；以5星為最高）

體能需度：2.5星（儘管路程長，但上落幅度不大，又多補給點；以5星為最高）

起點交通：在大埔墟鐵路站乘搭專線小巴20R或九巴275R（只限周日及公眾假期服務）至祠心路下車

終點交通：在烏蛟騰乘搭專線小巴20R或九巴275R（只限周日及公眾假期服務）回大埔墟鐵路站



如果約朋友行這條路線，可以在大埔墟鐵路站A出口集合，車站及商場都有便利店、超級市場及洗手間，山友出發前可以做足準備。在大埔墟可以坐小巴或巴士前往烏蛟騰，專線小巴20R每日服務，但班次較疏，若果周一至六去烏蚊騰的山友，就要去小巴站等車；至於九巴275R僅於周日及公眾假期服務，巴士載客量較高，班次又較穩定，如果是紅日去行山的朋友，建議搭巴士。

👇👇按圖看清路線，由烏蛟騰上媽騰古道👇👇

+ 9

齊人後，便可以沿行人隧道走，前往275R的巴士站，搭到祠心路下車，沿祠心路行至盡頭的小巴站。故此，如果搭小巴20R入去的話，則於總站下車。小巴站後有石屎村徑，還有路牌指往荔枝窩及亞媽笏等地，我們跟住指示，沿住綠色欄杆的村徑前進。

不久，石屎變成泥路，橫過小澗，開始拾級而上。這段路是烏蛟騰郊遊徑，路面寬闊清晰，上斜路段都鋪了大石為級，林蔭亦多，儘管要不斷上，也不算太辛苦。由烏蛟騰起計，上了30分鐘，山路變得平緩，行至海拔約250米高的分岔路口，轉左是往山火瞭望台，今次我們直去，沿媽騰古道前進。這個分岔口已經這條路線的最高點！

👇👇按圖看清路線，經媽騰古道行到分水凹👇👇

+ 9

沿寬闊的原始山徑，緩緩落斜，約行10分鐘見人造建築痕跡，再踏上一塊石屎空地，來到亞媽笏。沿亞媽笏路牌旁的山徑繼續前進，又行多10分鐘，來到一片空曠的草地，有不少行山人士歇息。經過草地，再落樓級，便抵達荔谷古道的分岔口分水凹。路口有塊修路碑，紀念附近一帶的村民捐款修築由荔枝窩通往東和墟的山路，此碑於1920年所立，距今有百年歷史。

在路口轉右，向荔枝窩方向，沿古道拾級而下，落了10分鐘，抵達另一個分岔路口，那兒有牌寫住「珠門田」，直去往荔枝窩，轉右則去今次行程的目的地梅子林。轉右行去，離開荔谷古道，但這條路也甚有古道色彩，部分路段有石塊鋪砌，途中要經過數條溪澗。全程上落不多，大部分路段在林蔭下，由荔谷古道路口起，行30分鐘便抵達梅子林村。

👇👇按圖看清路線，由分水凹行到梅子林村👇👇

+ 7

經過「天、地、人──梅子林藝術活化計劃」及「森林村落︰梅子林及蛤塘永續鄉村計劃」活化後，梅子林如今生氣勃勃，村屋的牆壁變成自然文化為題材的壁畫，吸引遊人打卡。想了解以前村民生活，可以走進梅子林故事館，活化計劃還修復了兒童遊樂園，還興建了美蝶園及昆蟲旅館。

👇👇按圖看梅子林風景及壁畫👇👇

+ 8

穿過梅子林，跟住往蛤塘發記士多的指示牌，沿石屎村徑前行，約5分鐘便抵達蛤塘村，可到士多享用午膳。如果還未肚餓，行到三椏村都有士多。離開發記士多，跟住指示牌往荔枝窩方向落斜。這段路很清晰，落到一半後，路面變成鋪得美侖美奐的石路，途中還可從叢林中眺望荔枝窩灣及吉澳海。從蛤塘起計，落了20分鐘，便至海邊紅樹林的分岔口。

👇👇按圖看清路線，前往蛤塘午膳👇👇

+ 11

行左路可往荔枝窩，15分鐘步程便到；逢周六、周日及假期，有一班往馬料水的街渡由荔枝窩碼頭在下午3時半開出，若果耗盡體力，不想再行的話，可以考慮這個中途撤退點。今次的行程就選右路，經三椏村行出烏蛟騰。行去三椏村的村徑全是石屎路，沿途有清楚的指示牌，上完山坳再落去，約20分鐘就抵達三椏村。三椏村內有多間士多，包括合益蜂場、綠悠遊山莊及福利茶室。

👇👇按圖看清路線，途經三椏村往烏蛟騰👇👇

+ 7

行至三椏村內的石屎徑十字路口，直行及右轉皆可到烏蚊騰，但右轉經福利茶室那一邊要行犁三古道要上山，路程較辛苦；直行沿海邊經三椏涌，上落不多，會較輕鬆，所以今次路線是直去，行過木板棧道，沿岸邊小徑行，約20分鐘行至三椏涌，那裏有個近年才建成的涼亭。離開三椏涌，續沿苗三古道前進，初段要上石級，跟住平緩好行，約行個多小時，就回到烏蛟騰。

👇👇按圖看清路線，途經三椏涌往烏蛟騰👇👇

+ 8

這條行山路線的地圖，以烏蛟騰為起點及終點。

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀